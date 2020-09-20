製程登錄世界文化遺產 高加索橘酒登陸台灣

提到葡萄酒產區，大多數人都會聯想起法國、義大利、美國、智利…等知名產區；但是其實俄語區也有生產極為豐富多樣的葡萄酒，特別是神秘的高加索地區，釀酒歷史長達8千年，所生產的紅、白及橘酒，近期有代理商導入台灣。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

高加索地區是考古學家發現世界上最古老的葡萄來源地，曾擁有多達500種以上的葡萄品種，占全球葡萄品種1/4，是世界上葡萄品種最多的地區。

高加索地區稱為「Qvevri」的陶甕釀酒技法，將稀有品種葡萄發酵後裝入陶甕，並以蜂蠟密封，再將整顆陶甕深進土壤中，只剩甕口露出地面；在數年的發酵期中，須確保土壤溫度維持在14~15度，這讓日漸發酵的葡萄酒得以保存在最佳的狀態。該技法在2013年被聯合國教科文組織登錄為「世界非物質文化遺產」，成為世界葡萄酒珍貴遺產。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

高加索地區生產的「橘酒」，同樣以白葡萄釀造而成，但釀酒師刻意不將葡萄去皮，將果皮留在陶甕裡發酵一些時間，而後再進行第二階段的發酵。多了這個「浸皮」步驟，讓這類型的酒有一抹特別的亮橘色澤，因而被稱為「橘酒」。

要釀造一瓶完美的橘酒，全得靠釀酒師深厚的釀製經驗，不採用任何溫控設備，使用天然酵母，以最自然人工的方式進行。這讓高加索特有的橘酒，能保留葡萄最原始的風味，每一口都是濃郁芬芳，口感充滿驚奇卻不失優雅。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。