三明治1元！韓國美而美Isaac首到高雄 限定款只賣7天

被網友暱稱為「韓國美而美」的連鎖早餐店「Isaac Toast & Coffee」，近期於台南安平開設台南第3間門市，另外也將於9月23日開設高雄首間門市。指定限定時段期間，台南安平店、高雄左營明華店也將推出台灣獨家新品「鹽蔥牛五花三明治」。另外開幕期間，還有「吐司1元起」的限時優惠。

創立於1995年的Isaac Toast & Coffee，目前在韓國擁有超過800間門市，並且於澳門、香港等地開設有海外分店，店內以各種配料搭配煎烤吐司的餐點最具代表性。2016年，Isaac Toast & Coffee首度登台，提供有與韓國同步的6大熱銷商品，並且還有使用在地食材製作的產品，總共有17種不同的選擇。除了甫於9月1日新開幕的台南安平店之外，高雄左營明華店也將於9月23日開幕，全台共累積有12間門市。

Isaac Toast & Coffee此次特別推出台灣獨家的「鹽蔥牛五花三明治」，使用自製的鹽蔥與牛五花肉片，夾入奶油吐司後，再配上玉米粒、酸黃瓜、高麗菜絲，帶來宛若品嚐燒肉大餐的滿足感，每份95元。鹽蔥牛五花三明治於9月25日前於台南安平店，以及9月23日至9月29日於高雄左營明華店限時供應。