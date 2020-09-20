姓名有「謝、三、山」抽萬元！飯BAR蝦蟹料理再享33折

為慶祝飯BAR Station微風信義店3周年，10月1日起，店內推出為期1個月的感謝祭活動。凡點3人以上套餐，或是姓名中有「ㄒㄧㄝˋ」、「ㄙㄢ」、「ㄕㄢ」等同音者，均可參加抽獎，有機會獲得最大獎「萬元住宿金」等禮品，另還有蝦蟹料理33折的優惠活動。

飯bar Station微風信義店以「老菜新作」的概念，將中菜料理帶入創意元素，並透過食器、命名等方式，增添用餐時的樂趣。包括鞦韆晾肉架、花雕遇到雞、美人茶遇東坡肉等菜色均是店內招牌料理。此次為慶祝3週年，10月1日至10月31日期間，凡點3人以上套餐，或是姓名中有「ㄒㄧㄝˋ」、「ㄙㄢ」、「ㄕㄢ」等同音者，不論消費金額，就可參加感謝祭抽獎，獎品除了有「萬元住宿金」，包括還有當日用餐免費，或是鞦韆晾肉架、單純美好的水蓮等招牌菜的免費兌換券。

另外同樣於10月1日至10月31日期間內，凡訂位並出示line@好友優惠券，包括小農葉菜蝦鬆、蝦妹與咖哩鐵粉、避風塘ˇ腳蟹等蝦蟹料理，可享33折優惠，每桌限使用一次。