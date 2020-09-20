「黃阿瑪」、「迪士尼公主」超萌對決 快閃高雄夢時代

可愛商機無限，高雄夢時代購物中心一口氣推出兩大主題店，有貓奴最愛的「黃阿瑪不想運動運動會」扭蛋巡迴店，以及鎖定迪士尼公主迷推出的「迪士尼公主勇敢追夢」期間限定店。

「黃阿瑪不想運動運動會」扭蛋巡迴店

即日起至10月21日，夢時代8樓時代會館現正舉辦「黃阿瑪不想運動運動會」，以棒球元素為主題，7隻貓咪紛紛換上棒球裝，變身成圓滾滾的不倒翁公仔，並推出多款限定商品及全新系列「後宮打不倒」扭蛋公仔。另外，高雄場獨家推出「運動會短袖T-Shirt」，設計4款圖樣新增兒童尺碼；10月份將再推出「後宮游泳池款」及「後宮賽跑款」全新圖案的透明收納系列限量新品。

同時，「黃阿瑪不想運動運動會」高雄場也展出首次登場的「後宮游泳池」主題拍照區，讓粉絲捕捉貓咪們換上泳裝，徜徉在泳池中的超萌模樣。

「迪士尼公主勇敢追夢」期間限定店

「迪士尼公主勇敢追夢」期間限定店即日起至10月25日在高雄夢時代購物中心登場，打造獨家2.5公尺高的城堡造型扭蛋機，更集結小美人魚愛麗兒、貝兒、仙度瑞拉、樂佩、奧蘿拉、白雪公主等一系列上千款限定周邊商品，消費滿500元可免費換上公主系列服於主題房中拍攝夢幻照。