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「黃阿瑪」、「迪士尼公主」超萌對決 快閃高雄夢時代
可愛商機無限，高雄夢時代購物中心一口氣推出兩大主題店，有貓奴最愛的「黃阿瑪不想運動運動會」扭蛋巡迴店，以及鎖定迪士尼公主迷推出的「迪士尼公主勇敢追夢」期間限定店。
「黃阿瑪不想運動運動會」扭蛋巡迴店
即日起至10月21日，夢時代8樓時代會館現正舉辦「黃阿瑪不想運動運動會」，以棒球元素為主題，7隻貓咪紛紛換上棒球裝，變身成圓滾滾的不倒翁公仔，並推出多款限定商品及全新系列「後宮打不倒」扭蛋公仔。另外，高雄場獨家推出「運動會短袖T-Shirt」，設計4款圖樣新增兒童尺碼；10月份將再推出「後宮游泳池款」及「後宮賽跑款」全新圖案的透明收納系列限量新品。
同時，「黃阿瑪不想運動運動會」高雄場也展出首次登場的「後宮游泳池」主題拍照區，讓粉絲捕捉貓咪們換上泳裝，徜徉在泳池中的超萌模樣。
「迪士尼公主勇敢追夢」期間限定店
「迪士尼公主勇敢追夢」期間限定店即日起至10月25日在高雄夢時代購物中心登場，打造獨家2.5公尺高的城堡造型扭蛋機，更集結小美人魚愛麗兒、貝兒、仙度瑞拉、樂佩、奧蘿拉、白雪公主等一系列上千款限定周邊商品，消費滿500元可免費換上公主系列服於主題房中拍攝夢幻照。
現場期間限定新周邊包括小美人魚造型地墊，呈現小美人魚在海底悠遊的造型；公主造型蓬蓬裙便條紙則將公主造型蓬裙特色融入，展開便條紙就是各個公主的立體蓬裙。公主系列周邊還有公主造型娃娃、化妝包、萬用包、卡夾、文具用品、化妝用具和美妝用品等，讓迪士尼公主粉都可以找到自己心愛的公主周邊蒐藏。
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