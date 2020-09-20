環球板橋車站9月四大美食新報到 吃貨名單更新一波

經常有話題美食快閃的環球購物中心板橋車站，9月一次聚集四大美食及史努比周邊商品，包括超浮誇水果甜點「神戶果実」首度進軍新北，以及「1011‧SIP TEA ╳ 史努比快閃店」、「Ponpie 澎派」甜點，以及「紅磚布丁」聯名霹靂布袋戲推出「霹靂刀狂劍痴禮盒」，讓板橋人美食名單又可更新一波。

以繽紛水果蛋糕吸睛的「神戶果実」首度進軍新北，滿滿的新鮮水果搭配清爽奶油，是最受歡迎的地方。人氣推薦包括「水果捲」、「神戶卡士達」，以及季節限定的「麝香葡萄蛋糕捲」，即日起至9月30日推出開幕優惠，購買水果蛋糕卷系列兩件，享限量88折。

手搖飲品牌「1011‧SIP TEA」與史努比聯名推出一系列療癒感十足的周邊商品，近期首度快閃板橋車站，除了瓶裝冷泡茶飲，9月30日前還可買到全新五款史努比小物，只要消費滿50元聯名飲品就能加價購，為上班族工作心情加分。

板橋必吃排隊甜點的「Ponpie澎派」再度快閃板橋車站，即日起至10月15日限定登場，帶來期間限定款「繽紛葡萄乳酪塔」、「楊枝甘露」，10月1日起每日推出當日限定蛋糕款及優惠，只要購買當日限定甜點，單人份現折20元，購買6吋即送限量檸檬塔。

「紅磚布丁」與霹靂布袋戲聯名，結合人氣主角葉小釵，推出限量「霹靂刀狂劍痴禮盒」，一盒10入可任選6種布丁口味，隨盒附贈葉小釵典藏徽章；另同步推出季節限定款「芒果果風布丁」。