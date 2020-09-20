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一億真的是隨便賣！香港富商劉鑾雄洋酒收藏10月上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
知名收藏家、香港富商劉鑾雄今秋將拍賣部分窖藏。圖／蘇富比提供
知名收藏家、香港富商劉鑾雄今秋將拍賣部分窖藏。圖／蘇富比提供

香港蘇富比（Sotheby’s）秋拍洋酒系列拍賣，將在2020年10月3日由知名富商、收藏家劉鑾雄的「劉鑾雄窖藏佳釀」專場揭開序幕，共呈獻總估價近一億台幣（2,570萬港元）超過110項拍品，其中包括多款夢幻年份的頂級酒莊紅酒

劉鑾雄表示，此次上拍的佳釀來自他過去38年的收藏，為「小部份個人窖藏」。領銜的拍品包括1990年份的DRC康帝、傳奇釀酒師Henri Jayer的重要年份的Cros-Parantoux、Echézeaux及Richebourg等，其中不乏少見的大瓶裝。劉鑾雄年輕時曾經接受香港媒體訪問談及自己花費在紅酒收藏的驚人費用，一般認為本次上拍真的只是他小部分的窖藏。

劉鑾雄曾被歐美媒體評為全球十大收藏家之一，收藏品除了紅酒，包括藝術品、骨董、珠寶等。就有國外媒體報導，今年初在倫敦以逾8億台幣（2311萬英鎊）拍出的霍克尼（David Hockney）鉅作「水花」（The Splash），以及去年在香港以逾8億台幣（2.07億港元）成交的乾隆料胎鳳舞牡丹包袱瓶，都曾經是他的珍藏。

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Petrus 柏翠堡1961年，1.5公升裝2瓶，估價32萬港元起。圖／蘇富比提供
Petrus 柏翠堡1961年，1.5公升裝2瓶，估價32萬港元起。圖／蘇富比提供
Romanee Conti 1990 Domaine de la Romanee-Conti 羅曼尼康帝1990年，12瓶，估價170萬港元起。圖／蘇富比提供
Romanee Conti 1990 Domaine de la Romanee-Conti 羅曼尼康帝1990年，12瓶，估價170萬港元起。圖／蘇富比提供
Petrus柏翠堡1990年，12瓶，估價32萬港元起。圖／蘇富比提供
Petrus柏翠堡1990年，12瓶，估價32萬港元起。圖／蘇富比提供
Romanee Conti 1996 Domaine de la Romanee-Conti羅曼尼康帝1996年，6公升裝1瓶，估價100萬港元起。圖／蘇富比提供
Romanee Conti 1996 Domaine de la Romanee-Conti羅曼尼康帝1996年，6公升裝1瓶，估價100萬港元起。圖／蘇富比提供
Petrus柏翠堡1982年，1.5公升裝6瓶，估價32萬港元起。圖／蘇富比提供
Petrus柏翠堡1982年，1.5公升裝6瓶，估價32萬港元起。圖／蘇富比提供
Chateau Lafite拉菲堡1982年，12瓶，估價22萬港元起。圖／蘇富比提供
Chateau Lafite拉菲堡1982年，12瓶，估價22萬港元起。圖／蘇富比提供
Henri Jayer Vosne-Romanée, Cros-Parantoux 1999年，1.5公升裝1瓶，估價18萬港元起。圖／蘇富比提供
Henri Jayer Vosne-Romanée, Cros-Parantoux 1999年，1.5公升裝1瓶，估價18萬港元起。圖／蘇富比提供
Henri Jayer Richebourg 1985年，1.5公升裝1瓶，估價32萬港元起。圖／蘇富比提供
Henri Jayer Richebourg 1985年，1.5公升裝1瓶，估價32萬港元起。圖／蘇富比提供
Le Pin 1990年，12 瓶，估價28萬港元起。圖／蘇富比提供
Le Pin 1990年，12 瓶，估價28萬港元起。圖／蘇富比提供

紅酒 香港 酒駕 蘇富比

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