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限10天！樂軒「和牛吃到飽＋精釀啤酒無限喝」1588元
隨著中秋節到來，主打和牛燒肉料理的「樂軒」，於旗下4間門市推出「中秋和牛燒肉狂歡派對」，每人1,588元，就可以無限品嚐「澳洲9+純血黑毛和牛」，另有「日本和牛吃到飽」的方案可供選擇。另外樂軒今年也推出6款「和牛燒肉禮盒」，讓民眾在自家享受燒肉樂趣。
包括樂軒和牛專門店仁愛店、台中店、樂軒松阪亭、樂軒和牛割烹所供應的「中秋和牛燒肉狂歡派對」，活動時間自9月21日至9月30日，包括有澳洲9+純血黑毛和牛多個部位，並搭配日本越光米飯、湯品、漬物等副餐，以及臺虎精釀啤酒無限暢飲，每人1,588元。另外還有日本和牛燒肉吃到飽方案，每人2,888元。
此外，樂軒今年首度推出6款「和牛燒肉禮盒」，提供有日本A5和牛、澳洲9+和牛不同部位、舒肥香草雞腿肉、厚切培根、澎湖野生大明蝦、北海道生食級干貝等品項，並且附贈樂軒密製燒肉醬，每盒售價998～4998元，讓消費者依預算購買，亦提供備長炭禮盒可供加購。
樂軒今年持續提供「燒肉管家到你家」的服務，可享專人到府，代客燒烤日本A5和牛、澳洲9+和牛戰斧、牛舌、橫膈膜等厚切牛排，以及西班牙伊比利豬梅花或舒肥香草雞胸肉、日本軟絲、澎湖大明蝦等海陸食材，還有前菜、副餐與甜點，省去備料與燒烤的煩惱，每人4,800元。
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