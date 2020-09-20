「萬聖鬼怪列車」駛進林口三井OUTLET秋日金色派對開趴

即將迎接中秋節、雙十國慶兩大秋季連假，另外，10月也是萬聖節主題月，林口三井OUTLET即日起至11月1日推出「秋日派對-萬聖鬼怪列車」造景，中央廣場變身為金黃色田野秋收風景，同時還有萬聖鬼怪列車，載著小南瓜怪與飄飄幽靈們出沒，透過每季的主題裝置，滿足喜愛拍照的逛街民眾。

溫暖的金黃色澤絕對是秋天的主題色，隨著秋天來臨林口三井OUTLET特別打造相當應景的秋季主題裝置，一踏入中央廣場是一片以點點燈光裝飾的金色田野，金黃色稻穗中央，還有可愛的南瓜稻草人守護，呈現秋收的氛圍。

在金黃稻浪後方還有一列「萬聖鬼怪列車」，車身上有俏皮白幽靈以及小南瓜怪們也占領了車頂，列車前後也打造了「南瓜怪隧道」和「飄飄幽靈隧道」，白天與夜晚各自呈現不同氛圍。

因應中秋連假聚餐需求，9月30日前館內日式燒肉「乾杯」、炭火串燒「饗和民」，以及美式「GB鮮釀餐廳」都推出2～4人套餐優惠。咖樂迪咖啡農場、天仁茗茶、PAUL法式麵包甜點沙龍，以及31冰淇淋也推出各式應景甜點。