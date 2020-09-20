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限量預購開跑 科學小飛俠威士忌鐵雄套組

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
科學小飛俠威士忌鐵雄套組含威士忌、小飛俠紀念杯與聯名潮T。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
科學小飛俠威士忌鐵雄套組含威士忌、小飛俠紀念杯與聯名潮T。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

Whisky TASTE繼先前與龍之子、東方命攜手合作，推出全球限量999瓶的科學小飛俠威士忌後；9月再度趁勝追擊，限量推出科學小飛俠威士忌鐵雄套組，套組內容包括科學小飛俠限量威士忌G1鐵雄版、小飛俠紀念杯乙個與聯名潮T乙件，預定9月21日中午12點至下午一點開放線上預購。

這次的科學小飛俠限量威士忌G1鐵雄版，是來自蘇格蘭斯貝賽米爾頓道夫（Miltonduff）蒸餾廠，蒸餾於2008年，以雪莉桶（Sherry Butt）陳年，在2020年7月裝瓶，橡木桶編號是No.900597，共裝了438瓶，採用非冷凝過濾，不添加焦糖調色，酒精濃度63.4％，每瓶容量700毫升。

來自蘇格蘭斯貝賽的米頓達夫蒸餾廠的所在地原為Pluscarden修道院的穀倉，位於普拉斯卡登峽谷（Glen of Pluscarden）中的黑河之畔，水質十分優良，酒質富含花香、油脂，屬於精緻溫和的威士忌風格。

米爾頓道夫單一麥芽蘇格蘭威士忌，正是百齡罈調和式威士忌的基礎原酒之一，打造出百齡罈調和式威士忌的基礎風味，帶給人溫暖和力量。入口前撲鼻而來優雅且濃郁的花香帶著成熟的肉桂辛香香味，口感上酒體溫潤厚實，正是米爾頓道夫招牌特色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聯名潮T正面有「科學忍者隊」字樣與鐵雄英姿。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聯名潮T正面有「科學忍者隊」字樣與鐵雄英姿。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
先前推出的科學小飛俠威士忌，是Whisky TASTE與龍之子、東方命攜手推出，全球限量999瓶。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
先前推出的科學小飛俠威士忌，是Whisky TASTE與龍之子、東方命攜手推出，全球限量999瓶。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聯名潮T背面有紅色「科學忍者隊」標準字。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聯名潮T背面有紅色「科學忍者隊」標準字。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 酒精 水質

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