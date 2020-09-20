影有史以來最奢華的飯店！ 寶格麗羅馬2022開幕
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）以精緻華麗的彩色珠寶與製表工藝聞名全球，品牌設計也經常以發源地羅馬為創作靈感，不過，寶格麗馳名的飯店及度假村系列雖然在米蘭、倫敦、峇里島、北京、杜拜、上海等六處擁有據點，一直未能在羅馬落腳。如今寶格麗宣布，寶格麗羅馬飯店將於2022年盛大開幕，座落於奧古斯都大帝廣場（Piazza Augusto Imperatore）中心、鄰近知名的西班牙臺階廣場（Piazza di Spagna）及位於康多堤大道（Via Condotti）上的寶格麗總店，號稱是羅馬有史以來最奢華的飯店。
全新飯店面對兩座經典的羅馬地標：和平祭壇（Ara Pacis）與羅馬第一位皇帝奧古斯都的陵墓（Mausoleum of Augustus），由知名義大利建築事務所Antonio Citterio Patricia Viel操刀，在現址既有的建築上進行修復，設計融入周圍環境場景，運用石灰華大理石與窯燒紅磚等傳統的羅馬建材色彩。飯店內部設有114間客房以及米其林星級主廚Niko Romito的「Il Ristorante」餐廳與「寶格麗酒吧」（il Bvlgari Bar）。除了奢華SPA、泳池、健身房等設施，特別的是還特地設置了一間珠寶圖書館，其中收藏一系列珍貴的珠寶歷史藏書供賓客與預約民眾借閱。
全新的寶格麗羅馬飯店建築隸屬於Edizione房地產公司名下，並由CBRE飯店共同協助完成。為了慶祝重新修復這歷史性的建築，並持續體現品牌贊助藝術的長久承諾，寶格麗同時將捐款贊助和平祭壇的修復，將照明系統全數替換為環保設備，並且致力支持和奧古斯都大帝廣場相關的修復計畫。此次開幕將為寶格麗飯店及度假村系列新增重量級成員。寶格麗飯店及度假村系列預計在2020年至2022年間也即將在巴黎、莫斯科、東京持續擴充新飯店據點。
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