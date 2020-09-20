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林映唯也被圈粉的Pandora串鍊 串起20年時光印記
來自丹麥的Pandora在20年前推出Pandora Moments串飾手鍊，可以依照個人選擇組合、用來記錄個人生命歷程的概念，讓珠寶配飾貼近每個人的生命，在全球掀起熱潮。今年為慶祝Pandora Moments 20週年，特地與4個不同背景的台灣女孩合作，透過Pandora Moments串飾手鍊分享他們的生命歷程。
自2018年開始接觸到Pandora並愛上Pandora Moments串飾手鍊的女星小美林映唯，最喜歡Pandora的風格多變、搭配性高，「因為我私底下的穿搭就是比較中性、帥氣一點，而Pandora很百搭，很多變，穿搭性高，就像我最常配戴的 Reflexions手鍊，它的名字取自反射、倒影之意，希望戴上它，能反映出我內在真正的美麗與自信。」最近的新歡則是秋季全新上市的「Love Fan扇風點愛」系列，以有點古典又別緻的扇形設計為視覺主角，也映襯她身為演員的多變性。
Pandora也與許多在社群上不同背景具有影響力的KOL合作，包括攝影師余惟，在IG上有超過上百萬粉絲的riceandshine.co周筠與Dzingdai 一家四口，以及在Youtube上經營Craziejulia頻道分享留學點滴的Julia。
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