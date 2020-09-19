ALEXA CHUNG和Barbour再度跨界合作 顛覆老氣夾克形象變身時髦必備單品

英國名媛ALEXA CHUNG再度和百年經典品牌Barbour攜手，推出秋冬聯名系列，以招牌夾克為基礎，顛覆老氣印象，成為都會著裝或戶外穿搭皆適宜的必備時髦單品。

ALEXA CHUNG靈感來自Barbour經典元素及原野鄉村背景，結合季節需求，推出10款夾克；除了保有品牌精湛工藝和英倫古典風情，並將袖長、衣身作變化，並調整外觀細節，增加穿搭的流行感與趣味性，以個性化設計詮釋傳統摩登的融合。像是受到經典款Bedale Wax啟發的Violet Wax油布外套，就有修身的版型與細節設計，更具都會時尚感，短版款式無論都會生活或戶外旅遊時都很好穿搭。而Glenda Casual風衣外套就是重新詮釋Beacon Thornproof款，延續棉尼混紡材質和Northumberland格紋衣領的設計，並讓版型更寬更長。

不僅如此，1910年第一代的Barbour經典油布外套，在採用ALEXA CHUNG手中也有了新風貌，變身為Trudie Wax款採用了oversized版型，加上斗篷、腰帶設計，加上飽和的色調配合秋冬冷冽印象，內裡為Barbour格紋，更顯率性與霸氣。不可錯過的還有由防水透氣的面料製成的Phoebe Waterproof Jacket短版防水外套，在領口、腰部和袖口處採用對純白的比色抽繩，除了有鮮明亮麗的外觀，並具有實用舒適的功能。

Barbour Trudie Wax油布外套25,200元。圖／Barbour提供

Barbour Blythe Waterproof Jacket長版防水外套17,800元。圖／Barbour提供