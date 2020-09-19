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穿著最有品味的3大星座！天秤不意外、巨蟹也入榜？
自我風格當道，每個人的時尚品味，都能不受他人眼光所限制，提倡「做自己」才是真正的時尚。那什麼樣的星座，最能為自己的時尚，找到最大的價值呢？
天秤座
刻板印象的天秤座，不是俊男就是美女，除了顏值高、身材好之外，時尚品味也是少不了的。得體大器的天秤座，天生散發著一股魅力，對於關注時尚，天秤座有著自己獨到的時尚見解，不喜愛模仿，甚至撞衫都會讓天秤座一回家就把衣服送出去或丟掉。學習力快的天秤座，總能在各個方面舉一反三，進步神速，有著自己的想法。
巨蟹座
天生擁有著雍容華貴的氣質，無論男女，都帶著既脫俗有人味，零距離感的巨蟹座。身邊許多巨蟹女性，鮮少看見他們火辣的裝扮，卻有著獨有自己韻味的穿著時尚風格。不會刻意地追求時尚腳步，有著低調卻能襯托出自己品味的水平。雖是低調，強調設計、剪裁，依然契合著他每個場合所散發出的特質與韻味。
射手座
射手座知道，所謂的時尚，大概就是要凸顯氣質。但其實射手座，對時尚的要求不是非常高，能不穿正裝就不要穿，打扮輕鬆，對射手座來說，才是最具個人魅力，也是最能展現自己的個性與特質。
獨樹一格的射手座，其實很潮，雖說不愛時尚跟風，卻有著不掉以輕心的敏銳度，然而時尚風格裡，只在意穿著自己的喜好及合適度的講究，所以射手座更容易成為時尚領導者而非盲目跟隨者。
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