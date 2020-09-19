「全聯料理爭霸戰」決賽揭曉！選手以「故事」說創意

第一屆「全聯料理爭霸戰」在歷經兩個月的網路初選、激烈競爭下，評選出10名選手，於今(19日)進行總決賽，選手們使用全聯食材進行「陸、海、空」料理對決，展現超強創意，最終以溫暖故事為背景創作的「中秋最懷念的滋味」奪冠。

全聯表示，第一階段線上活動共募集1,200篇食譜，帶動全聯食材業績成長約10%。此活動提供總獎金100萬元獎勵，總決賽特別請來兩位米其林主廚─山海樓行政主廚蔡瑞郎、前台北亞都麗緻大飯店天香樓副主廚李文清，以及美食作家盧怡安擔任評審。

防疫期間，全聯積極推廣生鮮食材，鼓勵民眾分享日常食譜、養成在家料理的新生活型態。全聯指出，一直以來持續推動「在家煮」，生鮮、調味料類食品較去年同期平均成長約兩成，加上近年網路流行PO出料理美照及分享食譜，發現「到處都是料理人才」。

「全聯料理爭霸戰」日前的網路初選也掀起話題，民眾只要購買全聯的食材和配料，食材標準結合陸、海、空的趣味概念來分類，例如全聯販售的好欣豬、美國無骨牛小排等屬於「陸」，民眾選定一種類別食材，即可投稿食譜參賽。全聯指出，初選的參賽者年齡從20多歲到60歲，多數為主婦、上班族，其中也有來自科技業、半退休數學老師等，大多是利用閒暇時間練習廚藝，料理已是日常的興趣。

今日進行的總決賽，獎金分別是冠軍20萬、亞軍15萬、季軍7萬，以及優等獎2萬，前10強選手以陸、海、空三種類型食材，發想三道創意料理，且必須集結成一個套餐，擺盤在同一餐盤內，並賦予套餐名稱以及「故事」；也因此，決賽現場氛圍溫馨，有爸媽的私房料理「愛心花園」、用美食帶大家環遊世界的「防疫輕旅行」，也有獻給過世父親的思念料理，最終以「中秋最懷念的滋味」、「寶島台味」、「家常水果宴」分列前三名。