零熱量！手上的奶黃 而且還可以看時間！

人生有三大幻覺：有人敲門、手機震動，他喜歡我。華人世界有三大節慶，端午、清明與中秋。相較於太陽，陰性的月亮與時間較無關聯，但在過往，月相（Moon Phase）功能一度成為複雜功能，由於要精密的計算、顯示月亮的盈虧並非易事。現代的月相表，則像是一枚戴在手腕上的奶黃，零熱量、小巧有致，更和情意情調、工藝美學有關。

萬寶龍（Montblanc）的月相與全日曆月相腕表，是月相的古典演示。金質月亮在表面中六點鐘方向的扇形視窗中，伴著金色星宿、婉約現身。具備月相功能的次表面（sub-dial）還帶有紅色缽形指針的日期顯示，加上藍鋼的柳葉時分針、何其古典。海瑞溫斯頓（Harry Winston）的第五大道係列則有兩只珠寶款月相女表：Avenue Classic的玫瑰金腕表修長、拱型的表面上，由於玫瑰金大量鑲嵌鑽石，月亮仿若自最高的天際現身，與紐約大都會的紙醉金迷與奢華，成為繁華夜景中的一抹點綴；另一枚高級珠寶款式則運用上漸層、變色的珍珠母貝，像是大都會那些魔幻的夜晚，霓虹閃耀。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）在Patrimony、Égérie、Traditionnelle系列都有月相功能，但最迷人的可能會是酒桶型的Malte月相腕表（Ref.7000M/000R-B109）。最早的古董表從高級訂製服的縮腰領結得到靈感，Malte月相腕表特殊的酒桶形玫瑰金表殼，正與圓潤的月相產生幾何的美學對比，位於九點鐘方向的月相少見地以直立的扇形視窗顯示，同時月相精準度更達122年才有一天的誤差。