運動品牌、通路推永續精神 後疫情時代結合綠色時尚

從新冠疫情爆發至今超過8個月，運動品牌Reebok就選在此時上市一款環保可重複水洗親膚口罩，讓防範疫情之餘也能為地球永續盡一份心力。而寶成集團旗下的運動通路YYSports則推出即日起至9月30攜帶舊的衣物或是鞋類到竹科概念店，可享獨家的環保折扣優惠。

面對後疫情時代，配戴口罩勤洗手已成為人們日常生活中的例行配備，因此Reebok也不落人後，採用高透氣且柔軟親膚的再生聚酯纖維材質製成口罩。不僅可緩解長時間配戴面罩的不適感，也能減少呼吸困難的情況發生，同時Reebok透氣環保口罩也是一款以重複利用為出發點的環保商品，口罩內裡印刷「WASH. DRY. REUSE.」字樣，可100%洗滌並重複使用。這系列口罩採以三件一組的方式限量販售， 即日起將在Reebok的指定店舖開始販售，訂價為580 元，在抗疫時還能善盡永續精神。

YYsports竹科概念店，全店佔據面積最大的就是來自寶成集團製鞋廢料的回收陳列器架，成為店裝特色。圖／YYsports提供

挑高近兩層樓的YYsports竹科概念店，全店佔據面積最大的就是來自寶成集團製鞋廢料的回收陳列器架，細看還可以看到製鞋的色料，成為店裝特色。不僅如此，還提供購物免提袋到PIT STOP環保杯優惠，YYsports竹科概念店希望喚醒消費者能為環保盡一份心力，也響應IP賽事Hood to Coast的環保之路，至9月30日前只要攜帶舊的運動衣物或是運動鞋，即可以獲得三重優惠好禮。其中包括指定商品兩件再75折、滿額再享好禮四選一、報名淨山活動再送限量禮物。同YYsports也將把這些舊衣物或鞋回收捐贈給公益團體，讓愛心可以繼續傳遞。

Reebok透氣環保口罩三件一組580元。圖／Reebok提供