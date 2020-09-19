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樂事會嚴選中秋紅酒組 超值再贈好禮
中秋節總帶來與家人、朋友團圓的意念；朋友相聚，微醺的酒品總帶來馳放、歡愉氣氛。成立於1969年的英國酒商「樂事會」，是全球最大的獨立酒商之一。因應中秋佳節，樂事會帶來專家嚴選的美酒組，組合價格在六折以下，還可以三折加價購「2007波爾多中級酒莊+酒杯禮盒乙組」，超級優惠。
酒款組合全數挑選酒精濃度在14%以上的六款紅酒各2瓶，包含Dark Corner Durif Shiraz 2018、Camino de Seda 2019、El Bombero 2018、The Waxed Bat 2019等來自澳洲、西班牙、阿根廷、葡萄牙的酒款，原價約13,000元，優惠價則為6,888元，同時再加贈2瓶義大利紅酒Di Prima 2018與葡萄酒袋乙只（贈品總價值2,588元）。
台灣本島內運送皆免運費，並可送貨到府，更多資訊與品酒筆記，請電（02）7701-0199樂事會，得到進一步的酒款資訊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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