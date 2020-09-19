《英雄聯盟》玩家必備！AAPE推出聯名款潮衣 讓你在真實世界也帥慘

全世界擁有超過1億5,000萬玩家的超人氣遊戲《英雄聯盟League of Legends》，首度與日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE（簡稱AAPE）聯手，將遊戲內的角色設計理念與街頭潮流服裝結合，推出一系列的服飾作品。

聯名系列由兩個主題組成，第一部分與True Damage犽宿尊爵不凡版的外型概念一致，AAPE 將這款全新的版本裝扮以擬真手法展現。延續犽宿尊爵不凡版的金色基調與黑色搭配，推出外套、T恤、工裝長褲、腰包與運動鞋的系列產品。在外套、褲款與包款上使用金色反光材料製作，T恤則選擇以金箔質料呈現AAPE的招牌的「MOON FACE」圖案，與代表True Damage的樣式結合。鞋款方面也從AAPE的經典鞋Dimension為設計概念，選用金與黑色的配色組合，再現遊戲內True Damage犽宿尊爵不凡版的造型裝扮。

超人氣遊戲《英雄聯盟League of Legends》，首度與日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE合作，推出一系列的服飾作品。圖／I.T提供

而第二部分設計靈感則源於犽宿在True Damage中DJ的裝扮，以虛擬樂團為背景的系列融合現代街頭美學。AAPE使用數位印刷的技術將圖像印製在T恤與連帽上衣產品，同時將True Damage與AAPE的品牌Logo設計注入系列中。True Damage樂團所推出MV作品也成為設計團隊的靈感來源，歌曲中強烈的Hip-Hop元素，透過Oversized與寬鬆的剪裁呈現。提供包含連帽上衣、圓領衫、T恤以及棒球帽款，透過設計理念將高討論度的跨界合作化作日常的造型搭配。

超人氣遊戲《英雄聯盟League of Legends》，首度與日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE合作，推出一系列的服飾作品。圖／I.T提供

超人氣遊戲《英雄聯盟League of Legends》，首度與日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE合作，推出一系列的服飾作品。圖／I.T提供

超人氣遊戲《英雄聯盟League of Legends》，首度與日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE合作，推出一系列的服飾作品。圖／I.T提供

超人氣遊戲《英雄聯盟League of Legends》，首度與日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE合作，推出一系列的服飾作品。圖／I.T提供

超人氣遊戲《英雄聯盟League of Legends》，首度與日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE合作，推出一系列的服飾作品。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列長褲5,759元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列T恤2,399元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列T恤2,399元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列Dimension鞋7,199元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列腰包2,399元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列連帽上衣6,719元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列T恤2,399元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列圓領衫4,799元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列外套12,479元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列棒球帽2,399元。圖／I.T提供

AAPE BY *A BATHING APE與英雄聯盟合作系列外套9,599元。圖／I.T提供