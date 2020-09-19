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常生病找不到原因？家中5件東西一定常更換能解決

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
化妝用的海綿，藏有細菌。圖／摘自Pelexs
化妝用的海綿，藏有細菌。圖／摘自Pelexs

家裡，是每個人每天花最多的時間，但有考量到家中的用品，如果沒有適時汰換，其實容易讓身體生病嗎？節儉，是許多人的美德，但不是所有用品，都要節儉，因為省下這些東西，雖是省了錢，但可能因為這些東西疏於汰換，導致身體出現狀況，因此花更多的錢來照顧自己的身體，得不償失。

小編整理以下4項，需定期更換的居家用品，讓居家維持衛生整潔，住在裡面不只安心也健康。

1、枕頭內的枕芯

建議床上使用的寢具，一周更換一次，才不會讓肌膚出現痘痘、疹子等過敏狀況。但最重要的是「枕頭」，每一天要躺在枕頭上的時間長，所以更注意在枕頭套的更換，但你知道嗎？除了枕頭套，「枕芯」是非常容易滋生細菌、蟎蟲，所以很多人即使更換枕頭套，依然沒改善臉部肌膚問題，主要關鍵是出在沒有更換枕芯。

2、抹布

在傳統家庭當中，許多的小物品，都是年長者的節儉對象，譬如説抹布，一條抹布從頭擦到尾，居家無論什麼樣的髒污，都靠著1、2條抹布維持家中的清潔。但即使抹布沒壞或破洞，也要定期的汰換，因為抹布是家中最容易滋生細菌的溫床，雖是每使用一次就會立即清潔，但如果不是使用高溫殺菌，許多細菌仍然會存在，還是建議要每隔一段時間就更換。

3、客廳地毯、掛毯

在家中，往往為了營造氛圍，會添加裝飾，因此客廳中往往就是「地毯、掛毯」，為讓客廳多點溫馨、色塊統一，區塊分明感，加上地毯，就跟室內裝潢出現不一樣的個人風格。但如果家中有小朋友的家庭，就要特別注意地毯的清潔，因為許多過敏原，都可能滋生在地毯上面，必須定期的清潔地毯，才不會讓孩子變成敏弱兒童。

4、洗臉的海綿、美妝蛋

身為愛美的女性，完美妝容能展現自信與魅力。無論在上妝、清潔，都可能會使用到「美妝蛋、洗臉海綿」等兩項輔助器具。這兩樣輔助清潔及上妝器具，一定要定期清潔，因為這兩樣物品，一般多為海綿製成，有一定的厚度，過水之後，若不快速的陰乾就會有可能發霉，臉部很快就會出現「爛臉的問題」。

床上的枕芯，要定期更換。圖／摘自Pelexs
床上的枕芯，要定期更換。圖／摘自Pelexs
客廳的地毯，是過敏原。圖／摘自Pelexs
客廳的地毯，是過敏原。圖／摘自Pelexs
廚房常用的抹布，也要定期更換。圖／摘自Pelexs
廚房常用的抹布，也要定期更換。圖／摘自Pelexs

高溫 過敏原

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