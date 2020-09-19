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影／超模「Pose女王」挺孕肚走CHRISTIAN SIRIANO秀 一腳踩進泳池裡
「Pose女王」超模Coco Rocha挺著7個月的孕肚為CHRISTIAN SIRIANO走秀，不但走在泳池上的棧橋、還穿著高跟鞋走進泳池裡，果然是當了媽還是不改搞怪行徑；而這場在設計師Christian Siriano自家後院舉辦的2021春夏大秀，全體以口罩上陣，像是在嚴峻的疫情中，拾得了一段歡樂自由的小時光。
今年35歲的Christian Siriano因Project Runway（決戰時裝伸展台）節目獲勝而成名，擅長縐褶、多層次的禮服設計，遊走在古典和駭人浮誇（Fierce）的品味之間；這次在自家後院的走秀散發溫馨的氣氛，正如同設計師所說，「我希望這對每個人來說都是一種逃避、或幻想，從中享受時尚的樂趣。」模特兒們穿著莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）鞋款，走上棧橋、繞過草坪，在座觀眾都相隔1.8公尺的距離觀賞，從Coco Rocha的IG圖片也可以看出這場秀的化妝師在防疫中嚴陣以待。
之中最受矚目的自然是懷孕7個月的Coco Rocha，這是她的第3個孩子，雖然身為母親，成熟中仍不改率真，她的舞蹈底子更讓她有極為吸睛的肢體語言。因疫情影響設計師Christian Siriano也有大把時間在家看《打工淑女》、《獨領風騷》和《綠野仙蹤》等多部電影，因此2021春夏的蓬蓬頭、不對稱裙襬、短版胸罩上衣等都來自八○年代的風情，而「Vote」字樣的口罩則相當搶眼，CHRISTIAN SIRIANO是紐約首批生產口罩的品牌，設計團隊迄今已製造並捐贈了近百萬個口罩。
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