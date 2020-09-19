影／超模「Pose女王」挺孕肚走CHRISTIAN SIRIANO秀 一腳踩進泳池裡

「Pose女王」超模Coco Rocha挺著7個月的孕肚為CHRISTIAN SIRIANO走秀，不但走在泳池上的棧橋、還穿著高跟鞋走進泳池裡，果然是當了媽還是不改搞怪行徑；而這場在設計師Christian Siriano自家後院舉辦的2021春夏大秀，全體以口罩上陣，像是在嚴峻的疫情中，拾得了一段歡樂自由的小時光。

今年35歲的Christian Siriano因Project Runway（決戰時裝伸展台）節目獲勝而成名，擅長縐褶、多層次的禮服設計，遊走在古典和駭人浮誇（Fierce）的品味之間；這次在自家後院的走秀散發溫馨的氣氛，正如同設計師所說，「我希望這對每個人來說都是一種逃避、或幻想，從中享受時尚的樂趣。」模特兒們穿著莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）鞋款，走上棧橋、繞過草坪，在座觀眾都相隔1.8公尺的距離觀賞，從Coco Rocha的IG圖片也可以看出這場秀的化妝師在防疫中嚴陣以待。