New Balance掀無色彩浪潮 換季穿搭必備潮鞋就是它！

邁入新的一季，New Balance也因應換季穿搭需求，推出全新配色的潮鞋，大打黑、白和灰等無色彩的設計，就是要滿足消費者在搭配不同造型時的變化。

延續2019年的經典灰，今年New Balance從灰色出發，延伸出色譜兩端的經典黑、白色，定義出新的三原色。New Balance以此為概念打造結合戶外機能，推出極限黑系列鞋款，包括X-racer Utility就以具未來感的流線型鞋身為基調，結合專業越野鞋款801-479細節，鞋面採用防潑水材質，搭配中底ABZORB提升腳感。另外，Hierro v5採用防潑水塗層作為鞋身織料，再加載Gore-Tex防水機能；鞋舌加入 Debris Free 防護層設計，防止碎石與沙泥入腳，搭配標誌性的Fresh FoamＸ緩震輕量中底、專業Vibram黃金大底，兼具舒適度與防滑耐磨性能。

邱文駿（左）詮釋MSXRCTED鞋3,280元、李涵（右）演繹MTHIEBX5鞋4,480元。

招牌的經典灰系鞋款代表2002R，歷經多年於外觀與功能的進化，使2002R成為New Balance歷代鞋款中無可取代的地位。因此，睽違11年，今年2002R致敬OG，以更加親民的版本再次登場，演繹復古運動風采，鞋面結合牛巴戈皮、麂皮及網布，中底後跟搭載N-ergy 科技，搭配Stability Web穩定性再提升。而經典574原以專業跑鞋誕生於90年代，在歷經30年的轉變，也跳脫跑鞋框架，成為推出最多款選色的鞋款。而在這季，全新的574鞋結合冬季雪白色調，以金色線條勾勒質感類皮革面料鞋身，簡約而純粹的外形設計，即將成為搭配不可或缺鞋款。

楊艾倫演繹ML2002RA鞋4,680元。圖／New Balance提供

New Balance MS247MC3鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance ML2002RA鞋4,680元。圖／New Balance提供

New Balance MSXRCTEA鞋3,280元。圖／New Balance提供