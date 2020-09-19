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New Balance掀無色彩浪潮 換季穿搭必備潮鞋就是它！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
New Balance因應換季的穿搭需求，推出全新配色潮鞋，大打黑、白和灰等無色彩的設計，滿足消費者在搭配不同造型時的變化。圖／New Balance提供
New Balance因應換季的穿搭需求，推出全新配色潮鞋，大打黑、白和灰等無色彩的設計，滿足消費者在搭配不同造型時的變化。圖／New Balance提供

邁入新的一季，New Balance也因應換季穿搭需求，推出全新配色的潮鞋，大打黑、白和灰等無色彩的設計，就是要滿足消費者在搭配不同造型時的變化。

延續2019年的經典灰，今年New Balance從灰色出發，延伸出色譜兩端的經典黑、白色，定義出新的三原色。New Balance以此為概念打造結合戶外機能，推出極限黑系列鞋款，包括X-racer Utility就以具未來感的流線型鞋身為基調，結合專業越野鞋款801-479細節，鞋面採用防潑水材質，搭配中底ABZORB提升腳感。另外，Hierro v5採用防潑水塗層作為鞋身織料，再加載Gore-Tex防水機能；鞋舌加入 Debris Free 防護層設計，防止碎石與沙泥入腳，搭配標誌性的Fresh FoamＸ緩震輕量中底、專業Vibram黃金大底，兼具舒適度與防滑耐磨性能。

邱文駿（左）詮釋MSXRCTED鞋3,280元、李涵（右）演繹MTHIEBX5鞋4,480元。
邱文駿（左）詮釋MSXRCTED鞋3,280元、李涵（右）演繹MTHIEBX5鞋4,480元。

招牌的經典灰系鞋款代表2002R，歷經多年於外觀與功能的進化，使2002R成為New Balance歷代鞋款中無可取代的地位。因此，睽違11年，今年2002R致敬OG，以更加親民的版本再次登場，演繹復古運動風采，鞋面結合牛巴戈皮、麂皮及網布，中底後跟搭載N-ergy 科技，搭配Stability Web穩定性再提升。而經典574原以專業跑鞋誕生於90年代，在歷經30年的轉變，也跳脫跑鞋框架，成為推出最多款選色的鞋款。而在這季，全新的574鞋結合冬季雪白色調，以金色線條勾勒質感類皮革面料鞋身，簡約而純粹的外形設計，即將成為搭配不可或缺鞋款。

楊艾倫演繹ML2002RA鞋4,680元。圖／New Balance提供
楊艾倫演繹ML2002RA鞋4,680元。圖／New Balance提供

New Balance MS247MC3鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance MS247MC3鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance ML2002RA鞋4,680元。圖／New Balance提供
New Balance ML2002RA鞋4,680元。圖／New Balance提供

New Balance MSXRCTEA鞋3,280元。圖／New Balance提供
New Balance MSXRCTEA鞋3,280元。圖／New Balance提供

New Balance WL574SYJ鞋2,880元。圖／New Balance提供
New Balance WL574SYJ鞋2,880元。圖／New Balance提供

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