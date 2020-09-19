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「百褶裙高手」曾之喬拿下MAX&Co.代言 稱職敲碗去官方LINE拿贈品
「聊姐」曾之喬日前在限時動態po出驕陽炙烤下，工作人員搭起防曬門板的歷程，這段善心人肉防曬板的短影片，正是曾之喬首次擔綱MAX&Co.品牌大使、拍攝形象照的幕後畫面，她以MAX&Co.早秋、秋冬季的新品，在天地之間、花葉造景中，表現她擅長穿搭百褶裙的功力。
曾之喬在IG表示很高興能夠擔任MAX&Co.的秋冬季品牌大使，對她來說是「穿搭是種自我介紹」系列貼文的肯定，在詮釋2020早秋系列時，她以天藍色系的服裝，在晴空下表現Max It Up的自信，也呈現她擅長同色調穿搭的特質；經典西裝、飛行員夾克套裝、異材質羊毛寬版斗篷，都表現MAX&Co.義式多變的帥氣簡約，而罌粟花洋裝則呈現當代女性的飄逸浪漫。
另一系列的花藝背景，則呼應曾之喬的人生哲學「如果你是綠葉植物，不用把自己勉強裝成一朵花」，也是她在IG寫下的「全然接納自己，自在盡情的展現，我們便會閃閃發亮」，每個人的特質都獨一無二，她以粉橘色套裝、漸層百褶裙展現唯美的幻想世界；也運用經典5 in 1風衣展現一衣多穿的帥氣，可拆解為裙裝、夾克、背心等多元穿法，同步表現盡其在我的主張。為搭配秋冬新品上市，即日起到10月4日加入品牌台灣官方LINE的好友，完成曾之喬一日貼身特助挑戰，就可獲得紅色限量旅行包。
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