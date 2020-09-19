快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「百褶裙高手」曾之喬拿下MAX&Co.代言 稱職敲碗去官方LINE拿贈品

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
曾之喬擔任MAX&Co.的秋冬季品牌大使。圖／MAX&Co.提供
曾之喬擔任MAX&Co.的秋冬季品牌大使。圖／MAX&Co.提供

「聊姐」曾之喬日前在限時動態po出驕陽炙烤下，工作人員搭起防曬門板的歷程，這段善心人肉防曬板的短影片，正是曾之喬首次擔綱MAX&Co.品牌大使、拍攝形象照的幕後畫面，她以MAX&Co.早秋、秋冬季的新品，在天地之間、花葉造景中，表現她擅長穿搭百褶裙的功力。

曾之喬在IG表示很高興能夠擔任MAX&Co.的秋冬季品牌大使，對她來說是「穿搭是種自我介紹」系列貼文的肯定，在詮釋2020早秋系列時，她以天藍色系的服裝，在晴空下表現Max It Up的自信，也呈現她擅長同色調穿搭的特質；經典西裝、飛行員夾克套裝、異材質羊毛寬版斗篷，都表現MAX&Co.義式多變的帥氣簡約，而罌粟花洋裝則呈現當代女性的飄逸浪漫。

另一系列的花藝背景，則呼應曾之喬的人生哲學「如果你是綠葉植物，不用把自己勉強裝成一朵花」，也是她在IG寫下的「全然接納自己，自在盡情的展現，我們便會閃閃發亮」，每個人的特質都獨一無二，她以粉橘色套裝、漸層百褶裙展現唯美的幻想世界；也運用經典5 in 1風衣展現一衣多穿的帥氣，可拆解為裙裝、夾克、背心等多元穿法，同步表現盡其在我的主張。為搭配秋冬新品上市，即日起到10月4日加入品牌台灣官方LINE的好友，完成曾之喬一日貼身特助挑戰，就可獲得紅色限量旅行包。

曾之喬身穿MAX&Co.早秋罌粟花洋裝。圖／MAX&Co.提供
曾之喬身穿MAX&Co.早秋罌粟花洋裝。圖／MAX&Co.提供
曾之喬演繹異材質羊毛寬版斗篷的帥氣，撞色涼鞋相當搶鏡。圖／MAX&Co.提供
曾之喬演繹異材質羊毛寬版斗篷的帥氣，撞色涼鞋相當搶鏡。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.秋冬經典5 in 1風衣的多變風格。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.秋冬經典5 in 1風衣的多變風格。圖／MAX&Co.提供
曾之喬身穿漸層百褶裙在花葉場景中，浪漫且夢幻。圖／MAX&Co.提供
曾之喬身穿漸層百褶裙在花葉場景中，浪漫且夢幻。圖／MAX&Co.提供
曾之喬擅長詮釋柔美女人味，圖為MAX&Co.秋冬粉橘色套裝。圖／MAX&Co.提供
曾之喬擅長詮釋柔美女人味，圖為MAX&Co.秋冬粉橘色套裝。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.秋冬經典5 in 1風衣的多變風格。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.秋冬經典5 in 1風衣的多變風格。圖／MAX&Co.提供
曾之喬身穿漸層百褶裙在花葉場景中，浪漫且夢幻。圖／MAX&Co.提供
曾之喬身穿漸層百褶裙在花葉場景中，浪漫且夢幻。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.早秋系列經典西裝外套。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.早秋系列經典西裝外套。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.秋冬經典5 in 1風衣的多變風格。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.秋冬經典5 in 1風衣的多變風格。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.早秋系列經典西裝外套。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co.早秋系列經典西裝外套。圖／MAX&Co.提供

品牌 防曬 西裝

延伸閱讀

曾之喬買桂圓米糕也要配CELINE 楊丞琳穿搭照變瘦又長高

小鬼黃鴻升演戲照顧後輩受感念 客串「想見你」近期最吸睛

曾之喬帶帥氣師弟陳昊森跑時尚趴 談小鬼哽咽噴淚

曾與小鬼黃鴻升合拍偶像劇！曾之喬聞訊哽咽「他非常溫柔、幽默」

相關新聞

環球板橋車站9月四大美食新報到 吃貨名單更新一波

經常有話題美食快閃的環球購物中心板橋車站，9月一次聚集四大美食及史努比周邊商品，包括超浮誇水果甜點「神戶果実」首度進軍新...

一億真的是隨便賣！香港富商劉鑾雄洋酒收藏10月上拍

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

限10天！樂軒「和牛吃到飽＋精釀啤酒無限喝」1588元

隨著中秋節到來，主打和牛燒肉料理的「樂軒」，於旗下4間門市推出「中秋和牛燒肉狂歡派對」，每人1,588元，就可以無限品嚐...

「萬聖鬼怪列車」駛進林口三井OUTLET秋日金色派對開趴

即將迎接中秋節、雙十國慶兩大秋季連假，另外，10月也是萬聖節主題月，林口三井OUTLET即日起至11月1日推出「秋日派對...

限量預購開跑 科學小飛俠威士忌鐵雄套組

Whisky TASTE繼先前與龍之子、東方命攜手合作，推出全球限量999瓶的科學小飛俠威士忌後；9月再度趁勝追擊，限量...

林映唯也被圈粉的Pandora串鍊 串起20年時光印記

來自丹麥的Pandora在20年前推出Pandora Moments串飾手鍊，可以依照個人選擇組合、用來記錄個人生命歷程...

影有史以來最奢華的飯店！寶格麗羅馬2022開幕

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）以精緻華麗的彩色珠寶與製表工藝聞名全球，品牌設計也經常以發源地羅馬為創作靈感，不過...

ALEXA CHUNG和Barbour再度跨界合作 顛覆老氣夾克形象變身時髦必備單品

英國名媛ALEXA CHUNG再度和百年經典品牌Barbour攜手，推出秋冬聯名系列，以招牌夾克為基礎，顛覆老氣印象，成...

穿著最有品味的3大星座！天秤不意外、巨蟹也入榜？

自我風格當道，每個人的時尚品味，都能不受他人眼光所限制，提倡「做自己」才是真正的時尚。那什麼樣的星座，最能為自己的時尚，...

「全聯料理爭霸戰」決賽揭曉！選手以「故事」說創意

第一屆「全聯料理爭霸戰」在歷經兩個月的網路初選、激烈競爭下，評選出10名選手，於今(19日)進行總決賽，選手們使用全聯食...

零熱量！手上的奶黃 而且還可以看時間！

人生有三大幻覺：有人敲門、手機震動，他喜歡我。華人世界有三大節慶，端午、清明與中秋。相較於太陽，陰性的月亮與時間較無關聯...

運動品牌、通路推永續精神 後疫情時代結合綠色時尚

從新冠疫情爆發至今超過8個月，運動品牌Reebok就選在此時上市一款環保可重複水洗親膚口罩，讓防範疫情之餘也能為地球永續...

熱門新聞

常生病找不到原因？家中5件東西一定常更換能解決

新竹半夜巨響民眾驚醒「以為開戰」 氣象局：雷雨胞啦

鋒面壓境明天雨勢最顯著！各地防大雨 下周四還有一波

穿著最有品味的3大星座！天秤不意外、巨蟹也入榜？

雨區擴大！16縣市大雨特報 氣象局：明還要下一天

雨彈來了！ 對流發展旺盛 10縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。