「百褶裙高手」曾之喬拿下MAX&Co.代言 稱職敲碗去官方LINE拿贈品

「聊姐」曾之喬日前在限時動態po出驕陽炙烤下，工作人員搭起防曬門板的歷程，這段善心人肉防曬板的短影片，正是曾之喬首次擔綱MAX&Co.品牌大使、拍攝形象照的幕後畫面，她以MAX&Co.早秋、秋冬季的新品，在天地之間、花葉造景中，表現她擅長穿搭百褶裙的功力。

曾之喬在IG表示很高興能夠擔任MAX&Co.的秋冬季品牌大使，對她來說是「穿搭是種自我介紹」系列貼文的肯定，在詮釋2020早秋系列時，她以天藍色系的服裝，在晴空下表現Max It Up的自信，也呈現她擅長同色調穿搭的特質；經典西裝、飛行員夾克套裝、異材質羊毛寬版斗篷，都表現MAX&Co.義式多變的帥氣簡約，而罌粟花洋裝則呈現當代女性的飄逸浪漫。