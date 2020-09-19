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百達翡麗Patek Philippe新作再發 Ref.7234G

聯合報 / 記者釋俊哲 / 台北即時報導
透過左側兩個表冠，便能順逆向快速調整當地時間、同時維持機芯走時的精準度。圖 / Patek Philippe提供。
透過左側兩個表冠，便能順逆向快速調整當地時間、同時維持機芯走時的精準度。圖 / Patek Philippe提供。

身為「表王」的百達翡麗（Patek Philippe）近期又有新作品。過往擅長於琺瑯彩繪、複雜曆象腕表的百達翡麗，先從1930年代的飛行表得到靈感，近年逐步擴增飛行員風格的兩地時間功能系列；日前品牌發表全新7234G-001、Calatrava飛行員兩地時間腕表，37.5毫米的白金表殼，成為無分性別的商務人士腕上之選。

由294枚零件構成的自動上鍊機芯，在精密複雜外同時兼具了操作的便利性：只需從表殼左側兩枚按鈕中選按其中一枚、即可朝順時針（下方按鈕）或逆時針（上方按鈕）以一小時為單位，調整所在時間時針；同時為保持機芯走時的精準度，調整過程中指針將脫離機芯、以確保具備百達翡麗印記的324 S C FUS機芯，精密恆常。為了提升讀時的精確性，表面中採用了軌道式分鐘刻度，阿拉伯數字時標與教堂式指針都經夜光處理；水平軸線的左右兩側並有兩個圓形小孔，分別以白或藍色，顯示當地（Local）與家鄉（Home）時間的白日或黑夜。

百達翡麗自2015年以降，陸續發表了Ref.5524G（2015）、Ref.5522A（2017）、Ref.5524R與Ref.7234R（2018）、Ref.5520P與Ref.7234A（2019），在今年7234G的加入後，無疑為百達翡麗的盛大飛行風格與兩地時間腕表陣容，更添華麗聲勢。

深藍色搭配乳白色刻度與夜光塗料的表面，可清楚讀時、並具典雅氣息。圖 / Patek Philippe提供。
深藍色搭配乳白色刻度與夜光塗料的表面，可清楚讀時、並具典雅氣息。圖 / Patek Philippe提供。
透明的後底蓋中，具備K金自動盤的324 S C FUS機芯，共由294枚零件組成、並具備百達翡麗印記。圖 / Patek Philippe提供。
透明的後底蓋中，具備K金自動盤的324 S C FUS機芯，共由294枚零件組成、並具備百達翡麗印記。圖 / Patek Philippe提供。
發表全新7234G-001、Calatrava飛行員兩地時間腕表，37.5毫米的白金表殼，成為無分性別的商務人士腕上之選，約141萬4,000元。圖 / Patek Philippe提供。
發表全新7234G-001、Calatrava飛行員兩地時間腕表，37.5毫米的白金表殼，成為無分性別的商務人士腕上之選，約141萬4,000元。圖 / Patek Philippe提供。

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