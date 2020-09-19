韓國也要微旅行 韓國觀光公社與台灣虎航今天飛向濟州

受到新冠肺炎疫情影響，出國受到疫情管制的限制，搭機不出國的「微旅行」成為最新的時尚，台灣的航空公司紛紛推出各種行程，連韓國觀光公社也來搶搭「微旅行」的風潮，韓國觀光公社與台灣虎航、易飛網今天一同推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行，成為第一個與國外旅行單位合作的微旅行，旅客上午開心地在桃園機場搭機飛往濟州島上空，這也是第一個飛到韓國上空的微旅行。

雖然不能實際在韓國落地，但是韓國觀光公社將各式各樣的韓國文化搬到候機室讓旅客體驗，公社最新觀光代表吉祥物虎宗、武熊、鵲尼到先場跟旅客合影互動，活動還有跟代言明星潤娥的背版拍照打卡、體驗投壺等闖關遊戲得好禮，早到的人還有體驗限量的韓服，每人還有一份的韓式點心袋和機上韓式炸雞餐，因航班要飛到濟州島上空，濟州駐台觀光推廣辦事處也準備了旅遊講座、趣味問答、學習濟州方言等活動及來自濟州的禮物，就是要與大家一起重溫濟州島的美好。

韓國觀光公社台北支社代支社長姜性在表示，各種形式的微旅行是台灣現在最熱門的話題，這次的活動在韓國也受到相當大的曯目。從最近幾次線上及線下的活動，我感受到了台灣朋友對韓國的喜愛以及沒有因疫情而減少的熱情，我相信未來疫情結束後，台韓之間的互訪一定會更加的緊密。

台灣虎航董事長陳漢銘說，這次活動在9月11日限量開賣、不到5分鐘賣罄，除了今天飛往濟州島上空，參加旅客還能獲贈未來的「韓國不限航點機票」，還有抽中未來「雙人4天3夜韓國自由行」大獎的機會。