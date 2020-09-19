跟著老佛爺卡爾拉格斐－探索最愛城市紐約、巴黎的香氣

被稱為時尚老佛爺的卡爾拉格斐（KARL LAGERFELD），雖然在2019年過世，但他對時尚界仍有持續的影響力，就在全球多數無法自由旅行的狀況下，卡爾拉格斐帶著我們用香氣，探索他一生最摯愛的城市，首先就從巴黎與紐約開始。

卡爾拉格斐的同名香氛品牌，推出全新CITY COLLECTION城市系列，以他畢生最愛的各城市為主題，老佛爺以香氣，帶大家領略該座城市的經典味道，也從中感受他的獨特魅力與品味。

巴黎，是卡爾拉格斐最鍾愛的城市之一，每年他所操刀的巴黎大皇宮大秀，都影響著所有時尚界，他走過巴黎左岸的聖吉拉姆街（21 RUE SAINT-GUILLAUME），感受這城市的迷人之處，空氣都洋溢著巴黎的浪漫，最美的是日落餘暉，照著巴黎閃閃發光。

調香師Emilie Coppermann將巴黎打造成感性、極簡的風格，以橘子、葡萄柚與紫羅蘭葉帶出鮮明對比，中調以玫瑰與清甜茉莉及梔子花，創造出浪漫的氛圍，後調廣藿香、檀香產生出木質調，傳遞出巴黎的人文氣息。

另座城市紐約，卡爾拉格斐定期會前往旅遊，並最愛充滿藝術與活力的蘇活區，其中默瑟爾街（Mercer Street）成為該款香氛的重要靈感，有著步調快速，卻自成一格的清新自由個性。

前調就是萊姆、羅勒及辛香白胡椒，帶出充滿生命力感覺，中調水茉莉與天竺葵碰撞和諧香氣，尾韻以香根草與麝香形成充滿活力自由。