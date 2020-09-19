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勞力士再稱霸美網 Dominic Thiem手上戴的勞力士是...

聯合報 / 記者釋俊哲 / 台北即時報導
站上頒獎台時，Dominic Thiem配戴上勞力士（ROLEX）在2019年發表的Yacht-Master白金腕表。圖 / ROLEX提供。
站上頒獎台時，Dominic Thiem配戴上勞力士（ROLEX）在2019年發表的Yacht-Master白金腕表。圖 / ROLEX提供。

法國網球公開賽（French）即將在明日9月20日於法國巴黎的Roland Garros舉行。但在追法網之前，可別忘記日前甫結束的美國網球公開賽。新科冠軍Dominic Thiem在沒有三大球星Roger Federer、Djokovic、Rafael Nadal的情況下，最終獲得生涯首個大滿貫賽事冠軍盃，而他手上的勞力士（ROLEX）同樣令人印象深刻。

事實上今年的美網本身也令人留下深刻印象，由於疫情關係，六月底的溫布敦公開賽直接取消、法國網球公開賽延至九月底，遂讓原本一年之中最後一個大滿貫賽事的美網，改變成為破天荒的年度第二個大滿貫賽事；而身為賽事第二種子的奧地利選手Dominic Thiem其實早從2016年已經進入職業男子排名Top 10、並在2017年攀上高峰，闖入Top 5。也是在2017年左右，Dominic Thiem成為了勞力士（ROLEX）的品牌代言人。

問題來了：所以拿下美網冠軍、站上頒獎台時Dominic Thiem戴的是哪一款ROLEX？答案是2019年推出、白金款的Yacht-Master系列42腕表，它具有雙向旋轉60分鐘刻度外圈啞黑色Cerachrom陶質字圈，磨光立體數字及刻度，定價則約95萬8,000元。

2019年發表、新款的Yacht-Master 42腕表，白K金表殼內在搭配3235機芯，每日誤差正負兩秒，訂價約95萬8,000元。圖 / ROLEX提供。
2019年發表、新款的Yacht-Master 42腕表，白K金表殼內在搭配3235機芯，每日誤差正負兩秒，訂價約95萬8,000元。圖 / ROLEX提供。
Yacht-Master 42腕表具備專利的Glidelock延展系統，無需額外工具，可以每格約2.5毫米延長、最長可達約1.5公分。圖 / ROLEX提供。
Yacht-Master 42腕表具備專利的Glidelock延展系統，無需額外工具，可以每格約2.5毫米延長、最長可達約1.5公分。圖 / ROLEX提供。
從2016年闖入ATP Top 10的奧地利好手Dominic Thiem，今年終於拿下職涯首座大滿貫金盃。圖 / ROLEX提供。
從2016年闖入ATP Top 10的奧地利好手Dominic Thiem，今年終於拿下職涯首座大滿貫金盃。圖 / ROLEX提供。

法國 疫情 巴黎 勞力士

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