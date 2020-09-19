勞力士再稱霸美網 Dominic Thiem手上戴的勞力士是...

法國網球公開賽（French）即將在明日9月20日於法國巴黎的Roland Garros舉行。但在追法網之前，可別忘記日前甫結束的美國網球公開賽。新科冠軍Dominic Thiem在沒有三大球星Roger Federer、Djokovic、Rafael Nadal的情況下，最終獲得生涯首個大滿貫賽事冠軍盃，而他手上的勞力士（ROLEX）同樣令人印象深刻。

事實上今年的美網本身也令人留下深刻印象，由於疫情關係，六月底的溫布敦公開賽直接取消、法國網球公開賽延至九月底，遂讓原本一年之中最後一個大滿貫賽事的美網，改變成為破天荒的年度第二個大滿貫賽事；而身為賽事第二種子的奧地利選手Dominic Thiem其實早從2016年已經進入職業男子排名Top 10、並在2017年攀上高峰，闖入Top 5。也是在2017年左右，Dominic Thiem成為了勞力士（ROLEX）的品牌代言人。