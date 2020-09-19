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跑1公里捐1元！礁溪老爺X知本老爺XGarmin募集20萬達標

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
礁溪老爺X知本老爺X Garmin攜手為世展會孩童募集課輔經費。圖／知本老爺酒店提供
礁溪老爺X知本老爺X Garmin攜手為世展會孩童募集課輔經費。圖／知本老爺酒店提供

受到疫情影響，今年許多公益團體面臨捐款及物資大幅減少，尤其援助偏鄉孩童的社福團體，開學季更面臨資助困境。礁溪老爺酒店與知本老爺酒店特別於暑假期間，攜手智慧穿戴裝置領導品牌Garmin跨界獻愛心，共同推出「線上公益馬拉松」活動，每累積1公里，礁溪老爺和知本老爺就共同捐出1元，並以累積20萬公里和捐款為目標。

「線上公益馬拉松」一推出就吸引超過2,500位跑者響應參與，成功為台灣世界展望會的孩童募集20萬元的課輔經費，日前並由知本老爺酒店總經理劉祖寧、礁溪老爺酒店執行副總經理林玉倩，分別前往世展會臺東金崙中心及宜蘭南澳碧侯國小，致贈款項給偏鄉孩童，作為課後輔導及助學費用。不僅世展會孩童受惠，響應線上公益馬拉松的跑者，只要累積超過10公里以上，就有機會獲得由礁溪老爺和知本老爺指定專案贈送的千元購物金。

知本老爺酒店總經理劉祖寧表示，知本老爺酒店今年邁入第28周年，秉持在地共好理念，期望透過酒店力量回饋臺東土地。針對孩童教育的關懷，知本老爺也藉由不同形式活動，號召社會大眾的關注。連續5年舉辦結合運動和觀光的「知本溫泉公益馬拉松」，今年預計12月6日上午5點於溫泉國小盛大開跑，部分報名費將捐給「孩子的書屋」作為孩童陪伴、庇護及成長學習等運用。

2020知本溫泉公益馬拉松賽事，將環繞知本溫泉區及臺東大學知本校區，沿途經過「全球八大最美圖書館」臺東大學圖書館、邊跑邊看海的大學路、知本著名原民部落及聚會所─卡大地布部落、孩子的書屋、黑孩子黑咖啡和知本溫泉地標勇男橋等。全馬、超半馬賽事總成績及分組成績獎項包含全台老爺酒店住宿券、GARMIN Forerunner 245 Music GPS 音樂跑表、華信航空台北─台東來回機票等。詳細資訊可查知本老爺酒店官網：http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/。

知本老爺預計於12月6號舉辦第五屆知本溫泉公益馬拉松。圖／知本老爺酒店提供
知本老爺預計於12月6號舉辦第五屆知本溫泉公益馬拉松。圖／知本老爺酒店提供

酒店 溫泉 馬拉松

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