跑1公里捐1元！礁溪老爺X知本老爺XGarmin募集20萬達標

受到疫情影響，今年許多公益團體面臨捐款及物資大幅減少，尤其援助偏鄉孩童的社福團體，開學季更面臨資助困境。礁溪老爺酒店與知本老爺酒店特別於暑假期間，攜手智慧穿戴裝置領導品牌Garmin跨界獻愛心，共同推出「線上公益馬拉松」活動，每累積1公里，礁溪老爺和知本老爺就共同捐出1元，並以累積20萬公里和捐款為目標。

「線上公益馬拉松」一推出就吸引超過2,500位跑者響應參與，成功為台灣世界展望會的孩童募集20萬元的課輔經費，日前並由知本老爺酒店總經理劉祖寧、礁溪老爺酒店執行副總經理林玉倩，分別前往世展會臺東金崙中心及宜蘭南澳碧侯國小，致贈款項給偏鄉孩童，作為課後輔導及助學費用。不僅世展會孩童受惠，響應線上公益馬拉松的跑者，只要累積超過10公里以上，就有機會獲得由礁溪老爺和知本老爺指定專案贈送的千元購物金。

知本老爺酒店總經理劉祖寧表示，知本老爺酒店今年邁入第28周年，秉持在地共好理念，期望透過酒店力量回饋臺東土地。針對孩童教育的關懷，知本老爺也藉由不同形式活動，號召社會大眾的關注。連續5年舉辦結合運動和觀光的「知本溫泉公益馬拉松」，今年預計12月6日上午5點於溫泉國小盛大開跑，部分報名費將捐給「孩子的書屋」作為孩童陪伴、庇護及成長學習等運用。