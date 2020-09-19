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網路「虹」人打卡必知！盤點5大經典「香港霓虹街景」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
德生大押的霓虹燈牌。圖／香港旅遊局提供
德生大押的霓虹燈牌。圖／香港旅遊局提供

旅居香港的英籍攝影師Keith Macgregor日前分享了一系列香港霓虹燈街景相片，隨即在網路上引起熱烈討論分享，再度掀起一股「霓虹」旋風。

多年來，霓虹招牌不僅是香港的視覺象徵，在七八十年代經濟和娛樂文化騰飛時，見證這繁華景象的，也正是在夜幕降臨時紛紛亮起的霓虹燈，同時因為經常出現在香港電影而成為「香港經典印象」。如今，在社交媒體的普及下，霓虹燈迎來了它的第二波高潮，被延伸為潮流、復古的代名詞，也成為IG網路「虹」人夜晚打卡的必備元素。

如夢似幻的光暈疊影，不僅吸睛也牽動著對香港的情感追憶，快把這篇整理文收起來，日後一起走入時光隧道，來場香港經典的霓虹打卡景點之旅！

1.最觸手可及─旺角行人天橋

香港地少人多，為了分隔行人和車輛，各區興建了一條又一條的行人天橋。旺角行人天橋網絡將這片鬧區連繫起來，如今的天橋不再只是方便日常生活，更是不少攝影愛好者拍照打卡的好地方。穿梭其間，除了能靜觀世上人口最密集地方的日與夜，附近大廈外牆懸掛著的霓虹招牌觸手可及，在這裡可以從不一樣的角度欣賞香港，感受旺角的五光十色。

2. 最懷舊─德生大押

香港街頭常見的「大押」就是當鋪的意思，鮮艷的霓虹招牌外型多是「蝙蝠」造型，「蝠」協音「福」字。位於佐敦的德生大押由棗紅色的「蝠鼠吊銅錢」霓虹招牌帶來福氣和財運，歷經了80年風雨，依舊昂然照耀著周圍的街道，憑添一份懷舊氣息。

以前油麻地一帶娛樂場所眾多，許多人在麻將館、歌廳金錢花盡之後，便迫於無奈需要典當財物，因此這區曾有不少當鋪。如果要在這裡典當，請記得要像朝聖般奉上物品給坐在櫃枱、居高臨下的「二叔公」！

3. 最幸福滿滿─冠南華

冠南華是香港家喻戶曉的中式婚禮服飾老字號。香港人結婚除了西式白婚紗，許多人也會選擇穿上細緻且華麗的傳統中式裙褂，如同古代的王室貴族般出嫁，這裡也是不少香港名媛巨星出嫁的不二之選。不知是否巧合，就連冠南華的霓虹招牌，也是成雙成對，仿如夫妻一般共度風吹雨打。

4. 最令人食指大動─佐敦太平館餐廳

藍色邊框和橙黃色字體的霓虹燈，照耀著香港其中一間歷史最悠久的西餐廳─太平館。獨有的「豉油西餐」可是讓無數政商名人包括孫中山、魯迅都為之著迷。招牌菜瑞士雞翅、巨型舒芙蕾和燒乳鴿讓許多人朝思暮想。下次光臨佐敦太平館，請務必坐在特色卡位，點一客鹹鹹甜甜的瑞士雞翅，把港式情懷統統吃進肚子裡！

5. 最五光十色─廟街

入夜後的廟街燈火通明，搖身一變成為庶民消遣的勝地。霓虹燈牌的光線穿透一層又一層的帆布，猶如一條從油麻地流向佐敦的光之河，河流兩邊的攤販則整齊地排列著各式貨品。

在廟街一定不要錯過與人議價的樂趣，因為抱著戰利品時的成就感可是千金難買。魔幻之處是，早上再臨廟街，會發現昨晚流連忘返的街道現在空空如也，好像從來都沒有存在過一般。不要緊，待攤販再次被架起時，再來廟街占卜購物吧！

冠南華成雙成對的霓虹燈牌。圖／香港旅遊局提供
冠南華成雙成對的霓虹燈牌。圖／香港旅遊局提供
旺角行人天橋霓虹燈牌。圖／香港旅遊局提供
旺角行人天橋霓虹燈牌。圖／香港旅遊局提供
五光十色的廟街。圖／香港旅遊局提供
五光十色的廟街。圖／香港旅遊局提供
佐敦太平館餐廳。圖／香港旅遊局提供
佐敦太平館餐廳。圖／香港旅遊局提供

香港 當鋪 攝影

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