快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

倫敦時裝周／當美人魚戀上鯊魚 BURBERRY的環保時裝如此神秘浪漫

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
BURBERRY發表以表演結合走秀的2021春夏男女裝系列
BURBERRY發表以表演結合走秀的2021春夏男女裝系列

BURBERRY在抒放的森林中發表2021春夏系列，展現品牌對於環保的理念，創意總監 Riccardo Tisci邀請德國視覺藝術家Anne Imhof共同創作，演出者同時是模特兒，打造一場具有表演藝術風格的時裝秀，觀眾則以線上觀賞的形式，進行數位與真實情景的轉換。

Riccardo Tisci表示，在英國的夏日時光中，讓他想將夏日海灘的沙子與海水的元素，融入風衣的設計之中，想像著美人魚和鯊魚的烈愛、離開大海來到陸地，就成為當季「生命綻放（In Bloom）」的服裝，探討著再生與生命循環的主題，因此象徵孕育生命、清新潔淨的水與藍色，就成為當季的主題色彩。

藉由時裝喚醒人們的情感共鳴，這場美人魚和鯊魚之間的愛情故事，洋溢著浪漫與神秘的色彩。女裝結合了粗壯與纖弱、堅硬與柔軟，就像彈性鏤空的漁網布鑲嵌著堅硬的水晶；男裝則是廣泛運用了海軍服橡膠和丹寧布料製作，以藍色、品牌經典米色和水手服的橘色為主。BURBERRY在2021春夏時裝秀亦首次在Twitch登台，這也是奢侈品牌和串流視訊直播媒體服務商的首次合作，在BURBERRY的官方IG和官網展開。

挖空的漁網水晶長褲是2021春夏出現多次的單品。
挖空的漁網水晶長褲是2021春夏出現多次的單品。
水手服的橘色運用在男女裝。圖／BURBERRY提供
水手服的橘色運用在男女裝。圖／BURBERRY提供
結合粗壯與纖弱、堅硬與柔軟，女裝以漁網布鑲嵌著水晶為包款、服裝細節。圖／BURBERRY提供
結合粗壯與纖弱、堅硬與柔軟，女裝以漁網布鑲嵌著水晶為包款、服裝細節。圖／BURBERRY提供
接近大自然、原野的色調是2021春夏色選之一。圖／BURBERRY提供
接近大自然、原野的色調是2021春夏色選之一。圖／BURBERRY提供
象徵環保的海洋深藍色，是BURBERRY 2021春夏的重點色彩。圖／BURBERRY提供
象徵環保的海洋深藍色，是BURBERRY 2021春夏的重點色彩。圖／BURBERRY提供
BURBERRY講述深海發生的童話，在美人魚和鯊魚之間萌發的愛情故事。圖／BURBERRY提供
BURBERRY講述深海發生的童話，在美人魚和鯊魚之間萌發的愛情故事。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在森林中的大秀，演出者同時是模特兒也是表演者，表演舞台則野生而原始。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在森林中的大秀，演出者同時是模特兒也是表演者，表演舞台則野生而原始。圖／BURBERRY提供
2021春夏顯現保護海洋的理念，顯現在2021春夏的細節處。圖／BURBERRY提供
2021春夏顯現保護海洋的理念，顯現在2021春夏的細節處。圖／BURBERRY提供
BURBERRY近幾季以多樣化的帽飾設計。圖／BURBERRY提供
BURBERRY近幾季以多樣化的帽飾設計。圖／BURBERRY提供
2021春夏新款小型手拿包。圖／BURBERRY提供
2021春夏新款小型手拿包。圖／BURBERRY提供

品牌 鯊魚

延伸閱讀

這堂親子課程好有趣 動動手做標本！

有人愛、有人恨！最具爭議性的海產小吃：沙魚煙

不限時吃到飽！台中最狂「星空BBQ」爽嗑泰國蝦、100種餐點任選，還有無敵夜景相伴

全台唯一近距離餵鯊魚！宜蘭「迷你水族館」懸空透明平台看鯊魚、魟魚腳下悠遊

相關新聞

「百褶裙高手」曾之喬拿下MAX&Co.代言 稱職敲碗去官方LINE拿贈品

「聊姐」曾之喬日前在限時動態po出驕陽炙烤下，工作人員搭起防曬門板的歷程，這段善心人肉防曬板的短影片，正是曾之喬首次擔綱...

百達翡麗Patek Philippe新作再發 Ref.7234G

身為「表王」的百達翡麗（Patek Philippe）近期又有新作品。過往擅長於琺瑯彩繪、複雜曆象腕表的百達翡麗，先從1...

韓國也要微旅行 韓國觀光公社與台灣虎航今天飛向濟州

受到新冠肺炎疫情影響，出國受到疫情管制的限制，搭機不出國的「微旅行」成為最新的時尚，台灣的航空公司紛紛推出各種行程，連韓...

跟著老佛爺卡爾拉格斐－探索最愛城市紐約、巴黎的香氣

被稱為時尚老佛爺的卡爾拉格斐（KARL LAGERFELD），雖然在2019年過世，但他對時尚界仍有持續的影響力，就在全...

勞力士再稱霸美網 Dominic Thiem手上戴的勞力士是...

法國網球公開賽（French）即將在明日9月20日於法國巴黎的Roland Garros舉行。但在追法網之前，可別忘記日...

跑1公里捐1元！礁溪老爺X知本老爺XGarmin募集20萬達標

受到疫情影響，今年許多公益團體面臨捐款及物資大幅減少，尤其援助偏鄉孩童的社福團體，開學季更面臨資助困境。礁溪老爺酒店與知...

網路「虹」人打卡必知！盤點5大經典「香港霓虹街景」

旅居香港的英籍攝影師Keith Macgregor日前分享了一系列香港霓虹燈街景相片，隨即在網路上引起熱烈討論分享，再度...

倫敦時裝周／當美人魚戀上鯊魚 BURBERRY的環保時裝如此神秘浪漫

BURBERRY在抒放的森林中發表2021春夏系列，展現品牌對於環保的理念，創意總監 Riccardo Tisci邀請德...

這29個口罩 佳士得拍賣

今年最熱門單品絕對是口罩！國際拍賣行佳士得（Christie’s）與荷蘭鬼才設計師羅納德范德坎普（Ronald van ...

保養要趁早！17歲木村光希臉發光的秘密，化妝水很重要

保養真的要趁早！日本女星木村光希Kōki，雖然才17歲，卻已經開始提早保養，而她最重視就是肌膚的保濕與補水，自然要先從化...

抓住夏天的尾巴！繽紛涼鞋成為吸睛搭配重點

雖然已經換季，但秋老虎的熱度依舊猛烈，所以還不要把涼鞋收起來，依舊還是可成為搭配的重點。日本品牌SUICOKE就和HAY...

台北101線上服務Stage101登場 「2020愛你愛你」網美照

台北101購物中心迎來周年慶首周佳績，9月10日開跑後相較去年成長20%的佳績，也特別於4樓打造「2020愛你愛你Sho...

熱門新聞

震撼2020！唐綺陽再警示「9、10月注意」 一切沒有轉圜餘地

天災人禍醞釀爆發...命理師曝星象：10月驚現「魔鬼大十字」

心理測驗／老鼠碰上貓被玩還是弄死？測驗你的同情心如何引發

小鬼黃鴻升猝死 醫師提醒年輕男性注意心律不整

妥瑞症女孩搭捷運遇咆哮！ 同車乘客神救援 結局超暖心

踩人往上爬！最「忘恩負義」4大星座　雙魚、天秤上榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。