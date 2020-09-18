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倫敦時裝周／當美人魚戀上鯊魚 BURBERRY的環保時裝如此神秘浪漫
BURBERRY在抒放的森林中發表2021春夏系列，展現品牌對於環保的理念，創意總監 Riccardo Tisci邀請德國視覺藝術家Anne Imhof共同創作，演出者同時是模特兒，打造一場具有表演藝術風格的時裝秀，觀眾則以線上觀賞的形式，進行數位與真實情景的轉換。
Riccardo Tisci表示，在英國的夏日時光中，讓他想將夏日海灘的沙子與海水的元素，融入風衣的設計之中，想像著美人魚和鯊魚的烈愛、離開大海來到陸地，就成為當季「生命綻放（In Bloom）」的服裝，探討著再生與生命循環的主題，因此象徵孕育生命、清新潔淨的水與藍色，就成為當季的主題色彩。
藉由時裝喚醒人們的情感共鳴，這場美人魚和鯊魚之間的愛情故事，洋溢著浪漫與神秘的色彩。女裝結合了粗壯與纖弱、堅硬與柔軟，就像彈性鏤空的漁網布鑲嵌著堅硬的水晶；男裝則是廣泛運用了海軍服橡膠和丹寧布料製作，以藍色、品牌經典米色和水手服的橘色為主。BURBERRY在2021春夏時裝秀亦首次在Twitch登台，這也是奢侈品牌和串流視訊直播媒體服務商的首次合作，在BURBERRY的官方IG和官網展開。
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