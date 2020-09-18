保養要趁早！17歲木村光希臉發光的秘密，化妝水很重要

保養真的要趁早！日本女星木村光希Kōki，雖然才17歲，卻已經開始提早保養，而她最重視就是肌膚的保濕與補水，自然要先從化妝水開始，光希Kōki被日本保養品牌肌研簽下成為代言人，最推薦全新升級款「肌研極潤保濕化粧水」。

光希Kōki因為工作時常要上妝，因此她最重視肌膚的保濕度，如果臉部太乾燥，她會用肌研極潤保濕化粧水濕敷5分鐘急救。

肌研極潤保濕化粧水過去在日本創下連13年銷售冠軍，累積賣出超過1億瓶，全新的「極潤」系列，特別是肌研極潤保濕化粧水，添加樂敦製藥歷經16年鑽研的乳酸菌發酵玻尿酸，更結合4重玻尿酸，讓保濕力持續一整天。

乳酸菌發酵玻尿酸能為肌膚補充水分，還能填滿肌膚角質層間隙，形成防護屏障與刺激，讓肌膚完整被呵護著，更透出健康的亮度與光澤。

全新極潤系列除添加全新獨家乳酸菌發酵玻尿酸外，更結合其他三種不同大小分子的玻尿酸，透過反覆嘗試140種的玻尿酸比例，這三種不同大小的分子，為含水量帶來最大的保濕效果，可迅速地滲透至角質層，告別乾燥脫屑的肌膚。