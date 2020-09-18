抓住夏天的尾巴！繽紛涼鞋成為吸睛搭配重點

雖然已經換季，但秋老虎的熱度依舊猛烈，所以還不要把涼鞋收起來，依舊還是可成為搭配的重點。日本品牌SUICOKE就和HAY聯手推出DEPA聯名鞋款，繽紛配色讓人眼睛為之一亮。而美國手工鞋品牌Minnetonka推出適合亞洲女性的全新楦型，並以全真皮材質製作，在此刻的季節穿著更加優雅耐久走。

SUICOKE和HAY的聯名涼鞋，就選用水藍、粉紅、薄荷綠、鮮橙 、酒紅等繽紛配色製作鞋身魔術貼拉帶，設計平衝冷、暖色系，剛好與膚色帶來玩味清新感覺，並留著夏日氣息。同時使用SUICOKE雙拉帶系統、腳跟背墊設計及抗菌厚鞋底，提高穿著緊貼度及舒適感，兼備外形美學及穿著舒適度，於腳踝拉帶位置繡上聯名品牌標籤，在迎接秋涼前捉緊夏天尾巴，也能穿上一雙最亮眼的鞋款。

而不喜歡運動款的人，則可以挑選Minnetonka的Havana流蘇涼鞋，首次採獨家台灣製與全真皮材質，更有女性消費者票選最愛的優雅杏色推出，讓初秋也能有充滿度假風格的質感搭配。除了有適合亞洲女性的全新楦型，Minnetonka還保留了最經典的長版流蘇設計，並使用親膚的麂皮鞋面舒適不咬腳，前端綁帶設計可輕鬆調整足型尺寸，並在後跟採用流蘇拉鍊設計省去穿脫的不便性，讓女性也能有輕鬆省時的日常穿著。

SUICOKE和HAY聯名涼鞋3,780元。圖／FRUITION提供