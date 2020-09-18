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台北101線上服務Stage101登場 「2020愛你愛你」網美照
台北101購物中心迎來周年慶首周佳績，9月10日開跑後相較去年成長20%的佳績，也特別於4樓打造「2020愛你愛你Showroom 101」周年照攝影計畫，同步曝光線上購物系統「101伸展台（Stage @ Taipei 101，簡稱Stage101）」，以繽紛活動帶動8月以來的上揚買氣。
在疫情的影響之下，台北101的業績亦見看好，去年總體消費中的20%為會員占比，今年提升到了40～50%之間，今年8月相較去年也是成長兩成的漲幅，後勢看好，商場事業處營運長朱麗文表示，「近日才上線的『Stage101』希望精緻化我們的客戶服務，加入會員就可預約鑑賞限量品或活動，相當方便。」搭配台北101虛實整合購物體驗Stage101，同步推出9月19日開跑的「2020愛你愛你Showroom101」周年照攝影活動，可在Stage101線上網址：https://stage.taipei101mall.com.tw/預約，在指定時間到101的4樓由「摩登美容院」髮型團隊打點，在專業攝影拍攝、修片的效果中獲得自己的美好5周年照。
會員可在繁花盛開的秋楓花園、時光花廊、日常餐桌、熱戀夜月等7個場景擇一，拍攝紀念照；而配備的「摩登美容院」每人費用500元、不含洗髮，雙人拍攝一組為2,020元，大約1小時即可取件，等待的同時可運用加贈的台北101館內專用500元電子抵用券消費或享用美食；而其他非包場時段，則開放自由拍照。
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