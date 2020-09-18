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為國民健康超前部署 新加坡與蘋果合作 戴Apple Watch完成任務得獎金

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
新加坡的使用者現可透過官網詳細了解這個計畫，並在App Store中搶先預訂LumiHealth App。圖／摘自healthhub.sg
新加坡的使用者現可透過官網詳細了解這個計畫，並在App Store中搶先預訂LumiHealth App。圖／摘自healthhub.sg

稍早舉辦的蘋果發表會中，除了新品、新服務之外，還有個有趣的計畫也同步揭露。新加坡政府與蘋果將共同合作推行一個健康促進計畫「LumiHealth」，只要下載App並搭配使用Apple Watch，透過各種健康挑戰鼓勵國民從事健康活動和保持健康行為，全程參與2年計劃之後，最高還可獲取380新加坡幣（約新台幣8,150元）的獎勵。新加坡保健促進局與蘋果就「智慧國家計畫」共同合作設計這款LumiHealth App，由醫師與公共衛生專家團隊合作打造，首開先河以國家之力推動，運用科技鼓勵新加坡人保持健康。

蘋果營運長Jeff Williams指出，Apple Watch推出後已幫助數百萬使用者管理自身活動程度來改善健康。新加坡副總理王瑞杰也表示：「雖然全世界都還在與疫情對抗，但我們仍必須持續投資未來，而最佳的投資就是個人健康。新加坡與蘋果之間的合作關係，能讓新加坡人邁向更健康的生活，並從中獲得改善世界各地民眾健康的寶貴相關資訊。」

LumiHealth App將充分發揮Apple Watch的強大功能，使用者將會與程式內可愛造型的星際探險家一起踏上旅程、環遊世界，根據年齡、性別及體重推出個人化任務，透過個人化提醒、方案、活動指導及點數獎勵，鼓勵並引導新加坡民眾養成健康習慣。

自願參與計畫的使用者可透過步行、游泳、瑜伽及其他活動達成每週的活動目標，LumiHealth也會提醒使用者前往接受健康篩檢和施打疫苗，還有參與各式健康挑戰，以改善睡眠習慣和加強正念，同時也鼓勵健康飲食。使用者完成這些目標與挑戰，即可幫助星際探險家返回家園。

LumiHealth的設計內建顧客的隱私保護與資料安全功能，所有使用者資料都會經過加密，以保護隱私，並完全符合新加坡的資料隱私與安全法律規範。新加坡的使用者現可在App Store中預訂LumiHealth App，可與每一代Apple Watch搭配使用，但建議使用Apple Watch Series 3以上的款式運作較為流暢，此計畫預計於2020年10月下旬正式推出。

LumiHealth app 具備的各項挑戰設計，都能幫助使用者睡得更好、動得更多、吃得更健康，還有更全心照顧好自己。圖／蘋果提供
LumiHealth app 具備的各項挑戰設計，都能幫助使用者睡得更好、動得更多、吃得更健康，還有更全心照顧好自己。圖／蘋果提供
新加坡政府與Apple共同合作，推出「LumiHealth」App，透過點數與獎金鼓勵國民使用Apple Watch從事健康活動與行為。圖／蘋果提供
新加坡政府與Apple共同合作，推出「LumiHealth」App，透過點數與獎金鼓勵國民使用Apple Watch從事健康活動與行為。圖／蘋果提供
搭配使用Apple Watch，LumiHealth可提供促進健康的整體途徑。圖／蘋果提供
搭配使用Apple Watch，LumiHealth可提供促進健康的整體途徑。圖／蘋果提供

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