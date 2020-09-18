香腸變裝！黑橋牌香腸裝進「章魚丁」、「韓式泡菜」

台灣中秋的獨有文化就是「烤肉」，其中的靈魂食材之一香腸，今年也時興大變身。已推出十多種香腸口味的黑橋牌，今年首度主打有著異國風味的「章魚燒香腸」、「韓式泡菜巨無霸熟香腸」，不但口味獨特，食材也講究，有著滿滿章魚丁與韓式泡菜內餡，不用額外加醬就很對味，同時可免去事前醃製、醬料準備的繁瑣作業，輕鬆烤肉。

近年流行異國美食互相搭配的風潮，舉凡滷肉飯、披薩、豬血糕、炸雞都引起一陣旋風，台灣人從小吃到大的香腸也沒錯過。黑橋牌今年推出新品「章魚燒香腸」，巧妙結合台灣No.1香腸與章魚燒，將黑橋牌原味香腸，拌入以整支章魚切丁的肉塊，同時以鰹魚露提鮮、柴魚粉增添風味，展現經典日式章魚燒風味，10/11前可享新品優惠價199元/盒(原價250元/盒)。

「韓式泡菜巨無霸熟香腸」則選用軟嫩多汁的巨無霸熟香腸為基底，不但尺寸比黑橋牌原味香腸大40%，且因是全熟品，煎烤時間可減半，不用擔心烤焦或未烤熟。有著巨無霸的Size，裡頭當然也填滿韓式泡菜餡料，微辣的滋味超開胃。

黑橋牌多年來已推出多款風味香腸，包括海洋風味的烏魚子香腸、墨魚香腸、飛魚卵香腸，有著原住民風味的馬告香腸，還有台味加倍的啤酒香腸，眷村風情的豆腐香腸等。