APUJAN聯手金馬團隊 打造「凝視鏡中之花」 線上伸展台

受疫情影響,台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN以往在倫敦時裝周期間展示發表的作品,改由數位影像訴說2021春夏「凝視鏡中之花」(Gaze Into The Flowers In The Mirror)系列,這也是品牌首度以影像方式呈現新作;創意總監詹朴表示,「這是混亂且不確定的年代,我們都在找尋新的方式,去探討想要用時裝秀傳遞的訊息。這也是多年來第一次在家鄉籌備,得到了很多很多朋友的幫助,希望大家會喜歡。」

在2021春夏,詹朴延續對文學、科幻的喜愛,以服裝發揮想像,訴說虛擬、真實之間的故事,這次詹朴的參考書單包括中、日及西方小說《鏡花緣》、《大如麗池的鑽石》、《華氏 451 度》、《死者代言人》、《心機掃描》、《沒有愛的世界》、《亞瑟家的沒落》,主題名為「凝視鏡中之花」即是來自「鏡花水月」的寓意,運用可眼見卻無法觸及的未來虛擬影像、登入的帳號與帳號的擬態、體驗型的眼鏡等,作為穿梭虛擬與實境之間的幻象。共展出32套服裝,向來鑽研布料開發的詹朴,仍於本季推出電腦刺繡、半透明等獨家緹花布料,品牌標誌的恐龍骨骸、鹿、金魚、玫瑰花、人造衛星等圖樣,仍是印花主要表現,包括純絲針織衫、雪紡印花洋裝、緹花大衣、緹花運動外套以及和Xpure聯名推出的緹花口罩、圍裙、帽子等單品,鞋款仍與NIKE Air Force系列合作。