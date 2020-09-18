快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

APUJAN聯手金馬團隊 打造「凝視鏡中之花」 線上伸展台

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
設計師詹朴（中）與凱渥模特兒們。圖／APUJAN提供
設計師詹朴（中）與凱渥模特兒們。圖／APUJAN提供

受疫情影響，台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN以往在倫敦時裝周期間展示發表的作品，改由數位影像訴說2021春夏「凝視鏡中之花」（Gaze Into The Flowers In The Mirror）系列，這也是品牌首度以影像方式呈現新作；創意總監詹朴表示，「這是混亂且不確定的年代，我們都在找尋新的方式，去探討想要用時裝秀傳遞的訊息。這也是多年來第一次在家鄉籌備，得到了很多很多朋友的幫助，希望大家會喜歡。」

在2021春夏，詹朴延續對文學、科幻的喜愛，以服裝發揮想像，訴說虛擬、真實之間的故事，這次詹朴的參考書單包括中、日及西方小說《鏡花緣》、《大如麗池的鑽石》、《華氏 451 度》、《死者代言人》、《心機掃描》、《沒有愛的世界》、《亞瑟家的沒落》，主題名為「凝視鏡中之花」即是來自「鏡花水月」的寓意，運用可眼見卻無法觸及的未來虛擬影像、登入的帳號與帳號的擬態、體驗型的眼鏡等，作為穿梭虛擬與實境之間的幻象。共展出32套服裝，向來鑽研布料開發的詹朴，仍於本季推出電腦刺繡、半透明等獨家緹花布料，品牌標誌的恐龍骨骸、鹿、金魚、玫瑰花、人造衛星等圖樣，仍是印花主要表現，包括純絲針織衫、雪紡印花洋裝、緹花大衣、緹花運動外套以及和Xpure聯名推出的緹花口罩、圍裙、帽子等單品，鞋款仍與NIKE Air Force系列合作。

在這場發表中，邀集了以「逆光飛翔」奪得金馬獎新導演獎、拍攝「下半場」的張榮吉和以「狂徒」獲金馬獎最佳攝影、拍攝「我們與惡的距離」攝影指導陳克勤，以及「返校」金馬獎美術設計王誌成，此外，也加入燈光師洪毓琛、音樂製作人應奇軒（DJ QuestionMark）共襄盛舉，促成這次的線上發表，在淡水雲門舞集以虛擬秀場的伸展台，有著陳庭妮、圍棋手黑嘉嘉和模特兒的特別演出，唐熒霜、邱馨慧等模特兒也共同演繹最新系列。除了在倫敦時裝周官方網站上線之外，時裝秀影片在台灣時間9月18日透過臉書粉絲專頁進行首播，也在YouTube、Instagram等社群平台同步播出。

針織服裝是詹朴擅長發揮的領域。圖／APUJAN提供
針織服裝是詹朴擅長發揮的領域。圖／APUJAN提供
詹朴2021春夏新作在剪裁上有更豐富的變化。圖／APUJAN提供
詹朴2021春夏新作在剪裁上有更豐富的變化。圖／APUJAN提供
花卉是2021春夏帽飾、配件的設計元素之一。圖／APUJAN提供
花卉是2021春夏帽飾、配件的設計元素之一。圖／APUJAN提供
詹朴邀請「下半場」導演張榮吉共同打造虛擬時裝秀。圖／APUJAN提供
詹朴邀請「下半場」導演張榮吉共同打造虛擬時裝秀。圖／APUJAN提供
演員陳庭妮於影片後段驚喜登場。圖／APUJAN提供
演員陳庭妮於影片後段驚喜登場。圖／APUJAN提供
APUJAN發表以「凝視鏡中之花」為主題的2021春夏系列，用服裝訴說穿梭虛擬與實境之間的幻象。圖／APUJAN提供
APUJAN發表以「凝視鏡中之花」為主題的2021春夏系列，用服裝訴說穿梭虛擬與實境之間的幻象。圖／APUJAN提供
APUJAN再度與名模唐熒霜合作。圖／APUJAN提供
APUJAN再度與名模唐熒霜合作。圖／APUJAN提供
APUJAN以「凝視鏡中之花」為主題，用服裝訴說穿梭虛擬與實境之間的幻象。圖／APUJAN提供
APUJAN以「凝視鏡中之花」為主題，用服裝訴說穿梭虛擬與實境之間的幻象。圖／APUJAN提供
APUJAN最新一季「凝視鏡中之花」以線上方式呈現。圖／APUJAN提供
APUJAN最新一季「凝視鏡中之花」以線上方式呈現。圖／APUJAN提供
紙飛機、衛星、鹿、星球、恐龍等奇幻元素都穿插在2021春夏系列之中。圖／APUJAN提供
紙飛機、衛星、鹿、星球、恐龍等奇幻元素都穿插在2021春夏系列之中。圖／APUJAN提供
APUJAN在淡水雲門舞集以虛擬秀場的伸展台發表2021新作。圖／APUJAN提供
APUJAN在淡水雲門舞集以虛擬秀場的伸展台發表2021新作。圖／APUJAN提供
和APUJAN多次合作的棋士黑嘉嘉特別演出。圖／APUJAN提供
和APUJAN多次合作的棋士黑嘉嘉特別演出。圖／APUJAN提供

品牌 攝影 模特兒

延伸閱讀

吳宗憲慟「欠小鬼一座金鐘獎」 玩很大團隊淚赴靈堂

金馬影展香港雙強片閉幕 「狂舞派3」、「手捲煙」登場

6金馬得主合體！ 邀全民共創打造金馬廣告

謝沛恩剪28年長髮裝MAN逐金馬 遭「矯正」改報女主角

相關新聞

「百褶裙高手」曾之喬拿下MAX&Co.代言 稱職敲碗去官方LINE拿贈品

「聊姐」曾之喬日前在限時動態po出驕陽炙烤下，工作人員搭起防曬門板的歷程，這段善心人肉防曬板的短影片，正是曾之喬首次擔綱...

百達翡麗Patek Philippe新作再發 Ref.7234G

身為「表王」的百達翡麗（Patek Philippe）近期又有新作品。過往擅長於琺瑯彩繪、複雜曆象腕表的百達翡麗，先從1...

韓國也要微旅行 韓國觀光公社與台灣虎航今天飛向濟州

受到新冠肺炎疫情影響，出國受到疫情管制的限制，搭機不出國的「微旅行」成為最新的時尚，台灣的航空公司紛紛推出各種行程，連韓...

跟著老佛爺卡爾拉格斐－探索最愛城市紐約、巴黎的香氣

被稱為時尚老佛爺的卡爾拉格斐（KARL LAGERFELD），雖然在2019年過世，但他對時尚界仍有持續的影響力，就在全...

勞力士再稱霸美網 Dominic Thiem手上戴的勞力士是...

法國網球公開賽（French）即將在明日9月20日於法國巴黎的Roland Garros舉行。但在追法網之前，可別忘記日...

跑1公里捐1元！礁溪老爺X知本老爺XGarmin募集20萬達標

受到疫情影響，今年許多公益團體面臨捐款及物資大幅減少，尤其援助偏鄉孩童的社福團體，開學季更面臨資助困境。礁溪老爺酒店與知...

網路「虹」人打卡必知！盤點5大經典「香港霓虹街景」

旅居香港的英籍攝影師Keith Macgregor日前分享了一系列香港霓虹燈街景相片，隨即在網路上引起熱烈討論分享，再度...

倫敦時裝周／當美人魚戀上鯊魚 BURBERRY的環保時裝如此神秘浪漫

BURBERRY在抒放的森林中發表2021春夏系列，展現品牌對於環保的理念，創意總監 Riccardo Tisci邀請德...

這29個口罩 佳士得拍賣

今年最熱門單品絕對是口罩！國際拍賣行佳士得（Christie’s）與荷蘭鬼才設計師羅納德范德坎普（Ronald van ...

保養要趁早！17歲木村光希臉發光的秘密，化妝水很重要

保養真的要趁早！日本女星木村光希Kōki，雖然才17歲，卻已經開始提早保養，而她最重視就是肌膚的保濕與補水，自然要先從化...

抓住夏天的尾巴！繽紛涼鞋成為吸睛搭配重點

雖然已經換季，但秋老虎的熱度依舊猛烈，所以還不要把涼鞋收起來，依舊還是可成為搭配的重點。日本品牌SUICOKE就和HAY...

台北101線上服務Stage101登場 「2020愛你愛你」網美照

台北101購物中心迎來周年慶首周佳績，9月10日開跑後相較去年成長20%的佳績，也特別於4樓打造「2020愛你愛你Sho...

熱門新聞

震撼2020！唐綺陽再警示「9、10月注意」 一切沒有轉圜餘地

天災人禍醞釀爆發...命理師曝星象：10月驚現「魔鬼大十字」

心理測驗／老鼠碰上貓被玩還是弄死？測驗你的同情心如何引發

小鬼黃鴻升猝死 醫師提醒年輕男性注意心律不整

妥瑞症女孩搭捷運遇咆哮！ 同車乘客神救援 結局超暖心

踩人往上爬！最「忘恩負義」4大星座　雙魚、天秤上榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。