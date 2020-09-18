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影／世紀頑童人生故事展為百歲暖壽 老頑童：多看美女長壽
亞洲動物福利協會騷貓公益咖啡形象大使「老頑童」林友茂，將在今年中秋節歡度百歲生日。亞洲動物福利協會今天起在台中市騷貓藝廊舉辦「世紀頑童人生故事」展，為林友茂暖壽。現場蒐羅43幅林友茂提供的老照片，每幅掃描照片旁QR Code後，有影片由林友茂親自解說每張照片背後的故事，展期到明年1月18日。
林友茂現場分享長壽祕訣，就是樂觀、多說好話、多做好事，多幫助別人，還有「多看美女健康長壽」，但要附帶三個條件，眼動手不動、心動不行動，上動不下動，女生保證安全，男生人格也有保持，所以多看美女健康長壽沒有錯。
林友茂也分享，多運動、唱歌跳舞、偶爾小酌，保持心情愉快、淡泊名利都很重要。他熱愛羽球，每周二、四、六早上8點半準時到羽球館報到，出門代步仍是野狼125。他年年參加「飢餓30」公益活動，從未間斷。他擔任騷貓公益咖啡形象大使，鼓勵銀髮族出門多活動，他愛穿紅衣，衣櫃裡有超過180件，配他的活力很搭。
林友茂說，他感謝羽毛球友、亞洲動物福利協會理事長陳道杰籌畫，且由協會秘書長陳甄甄花三個月訪問、拍攝影片等籌辦展覽，做為他百歲壽禮。
陳道杰說，活一百歲已經不簡單，周邊親朋好友覺得林友茂可以活得既健康又精采，絕對是大家的模範，很開心可以給林友茂特別的百歲生日禮物，透過數位轉型快速了解他的精采人生，未來他會創造更多精采，每天給大家不一樣驚奇。
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