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全球首賣！有「電眼」的大金除濕機 除濕乾衣一台搞定

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
專為台灣家庭需求設計的大金除濕機即日起於全台經銷商、百貨公司、連鎖通路皆可購得，建議售價17,800元。圖／和泰興業提供
專為台灣家庭需求設計的大金除濕機即日起於全台經銷商、百貨公司、連鎖通路皆可購得，建議售價17,800元。圖／和泰興業提供

台灣氣候本來就比較潮濕，再加上最近天氣多變，午後雷陣雨讓空氣變得又濕又悶，居家濕氣過重除了容易造成衣物不乾、房間氣味不佳、牆壁發霉，更容易誘發家中幼童、敏感體質成員氣喘、過敏等症狀，對人體健康造成顯著影響。因此，除濕機可以說是台灣家庭必備重要電器！

聽到消費者的呼喚，日本大金終於推出全新專為台灣量身打造的除濕機，同時也是大金全球首款家用移動型除濕機，特殊機身設計加上雙感應器，除濕功能升級進化，強化乾衣需求，讓乾爽空間與衣物一次滿足。1級能效超省電，還擁有業界最高5年保固。

針對都會區住宅目前普遍晾衣工作陽台太小、冬季陰雨天氣室外風乾不易的困擾，大金除濕機外型有別於傳統直立設計，創新的「Low Body低機身」美觀好收納，可將氣流送達到更寬廣區域、難以乾燥的底部地板；而「Wide Swing寬域擺葉」出風口，可自動上下、左右擺動，遠距離的衣物也能完美乾燥。另外，更具備「紅外線電眼感應器」與「濕度感應器」雙感應器同步運轉，可鎖定空間中濕度高的地方加強除濕，更可自動搜尋掛晾的濕衣物，瞄準後精準送風，快速風乾衣物上的殘留水分，乾燥時間可大幅縮短30%。日除濕能力達16.5公升，輕鬆滿足浴室、臥室大空間除濕需求，用來乾燥鞋櫃、衣櫃等生活空間，也非常好用。

除濕機運轉時間長，針對消費者擔心的安全問題，大金除濕機採用難燃材料與鐵板阻燃達到雙重防護，內部30個安全認證零件，更全面替使用者安全把關。搭配使用關機定時器，可以1小時為單位調整設定，或是直接選擇自己喜歡的濕度，設定好即可放心出門。另外，大螢幕數字顯示器、四向腳輪方便移動、背收納電源線，連接水管可連續排水等個實用小細節，都安心、貼心打造除濕機嶄新體驗。

大金首款家用移動型除濕機，創新低機身設計，搭配寬域擺葉出風口，特別適合放在衣帽間使用。圖／和泰興業提供
大金首款家用移動型除濕機，創新低機身設計，搭配寬域擺葉出風口，特別適合放在衣帽間使用。圖／和泰興業提供

除濕機

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