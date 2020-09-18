高雄流音中心「高流系」音樂課程 金曲大咖來助陣

預訂明年四月開幕的高雄流行音樂中心，近期舉辦系列活動暖身，9月起推出「高流系」音樂課程，9月23日將邀請準金曲歌王黃明志、金曲製作人陳君豪擔綱，舉辦「衝破金曲秘境的勇者之路」講座。

「高流系」音樂課程中規畫長達半年的「音樂產業人才培育計畫」，是由執行長李欣芸與副執行長黃中岳共同策畫，將打破傳統流行音樂的學習框架，將音樂創作、演唱會解密、樂團合奏訓練等變成通識課程與音樂大賽，降低民眾貼近流行音樂的門檻。

月底即將登場的「衝破金曲秘境的勇者之路」講座，講者黃明志是3度入圍金曲最佳國語男歌手的創作鬼才，陳君豪是徐佳瑩最佳單曲製作人，也是金曲最佳樂團「佛跳牆」吉他手，黃、陳兩人將對談跨國界、跨類型、跨元素的音樂創作歷程。

10月起接續安排台語歌王謝銘祐、金曲詞王武雄及樂評作家李志銘，暢談「台語歌曲」的創作心路。兩度獲得金曲歌王的謝銘祐，會在「有一首台語歌」講座，暢談他與麵包車樂團長期在南部巡演與創作的故事。

5度入圍金曲，並以「阿爸的虱目魚」一曲獲最佳作詞人的武雄，五度入圍金曲獎，9月21日將分享如何用台語寫出令人感動的台語歌，像蔡振南唱紅的「空笑夢」、二姊江蕙「博杯」、蕭煌奇「春花夢露」，都出自其手筆。

11月4日則由身兼作家、樂評、學者等身分的李志銘壓軸，將帶來戰後5、60年代經典台語電影及流行歌。

「超營養學分」都將在LIVE WAREHOUSE，每場150元售票入場，後續亦有「Concert最強樂迷」、「音響技術進修班」與「樂團興奮波」大賽等課程與比賽。