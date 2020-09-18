限時13天！米其林一星了凡油雞 新光南西「買一送一」

連鎖餐飲集團和億生活旗下品牌，來自新加坡2014~2019年連續四年榮獲米其林一星的「了凡招牌油雞．燒臘．飯．麵」，今起正式進駐新光三越南西三館B1，開幕期間限定、即起至9月30日祭出獨家優惠「買一送一」，至了凡台北南西店消費任一主食，即送招牌油雞飯(價值158元兌換券，限下次使用)。

此外，了凡會員另有獨享優惠，消費任一主食，出示電子禮物券即可免費升級組合餐，送滷味及無糖煎茶乙杯(價值69元)，全台門市皆可兌換。

了凡品牌創辦人陳翰銘表示，打破米其林傳統，店內油雞、叉燒、燒肉、排骨為招牌四大菜色，其中油雞更是摘星推薦。選用台灣本土肉雞，肉質軟嫩鮮甜，搭配當歸、八角等中藥材獨門調配的醬料整隻熬煮，讓雞肉完整吸收，外皮呈現油亮的焦糖色光澤、肉質滑嫩多汁，曾創下日銷千隻的佳績。

疫情啟動宅經濟，了凡也研發10款冷凍商品，除了招牌必吃的油雞、叉燒、排骨外，由創辦主廚陳翰銘隔空指導，滷味七品，鮮滷鵪鶉蛋、經典滷豆干、不凡米血糕親民價60元；醬香滷鴨舌、吮指鴨翅膀、蜜汁滷鳳爪、滷百頁等價格從100元到200元不等。中秋送禮還有「中秋冷凍燒滷味」禮盒組，網購價858元 (原價1,210元) 、「冷凍招牌油雞」網購價588元 (原價680元)；即日起至10月1日每售出一組將捐款20元給伊甸基金會支援守護遲緩兒。