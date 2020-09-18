域峰表新款Sky Chief Date 挑戰極限回歸綠意自然

常鎖定戶外運動、登山或挑戰極限的瑞士鐘表品牌域峰表（Favre-Leuba），今日從歷史作品中得到啟發、結合充滿生機暗示的綠色，發表全新Sky Chief Date腕表，期待告別後疫情時代，為時間與生活品味、帶來全新活力。

十四邊形的特殊表圈，向來是域峰表的經典設計，品牌在1960、1970年代大量投入心力在以機械機制量測高度、氣壓與水下深度，包含Bivouac腕表或Bathy潛水腕表都在當時相繼問世，並留下十四邊形表圈、枕型表殼與立方時標等特色。新款的Sky Chief系列日期腕表，相較2019年前一代系列增大為43毫米，表款採用ETA 2824-2自動上鍊機芯，並具備時間、日期指示功能，43毫米的精鋼表殼搭配玫瑰金表圈、綠色表面與咖啡色皮帶，另有銀色表面搭配黑色皮帶，價格自58,000元至11萬6,000元不等。