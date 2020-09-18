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域峰表新款Sky Chief Date 挑戰極限回歸綠意自然

聯合報 / 記者釋俊哲 / 台北即時報導
十四邊形表圈、枕型表殼與立方時標等特色，是域峰表（Favre-Leuba）在1960的經典設計、並延續至今，成為新一代Sky Chief Date腕表的視覺DNA。圖 / 域峰表提供。
十四邊形表圈、枕型表殼與立方時標等特色，是域峰表（Favre-Leuba）在1960的經典設計、並延續至今，成為新一代Sky Chief Date腕表的視覺DNA。圖 / 域峰表提供。

常鎖定戶外運動、登山或挑戰極限的瑞士鐘表品牌域峰表（Favre-Leuba），今日從歷史作品中得到啟發、結合充滿生機暗示的綠色，發表全新Sky Chief Date腕表，期待告別後疫情時代，為時間與生活品味、帶來全新活力。

十四邊形的特殊表圈，向來是域峰表的經典設計，品牌在1960、1970年代大量投入心力在以機械機制量測高度、氣壓與水下深度，包含Bivouac腕表或Bathy潛水腕表都在當時相繼問世，並留下十四邊形表圈、枕型表殼與立方時標等特色。新款的Sky Chief系列日期腕表，相較2019年前一代系列增大為43毫米，表款採用ETA 2824-2自動上鍊機芯，並具備時間、日期指示功能，43毫米的精鋼表殼搭配玫瑰金表圈、綠色表面與咖啡色皮帶，另有銀色表面搭配黑色皮帶，價格自58,000元至11萬6,000元不等。

而如果真心喜愛綠色表面？另外也有運動風格的ORIS Aquis潛水腕表，將潛水性能推深至300米，綠色一口氣渲染至鋁質表圈和經太陽紋修飾的39.5表面中，共有橡膠表帶、皮表帶、金屬鍊帶，各約52,000元起；與綠色同樣帶有大地氣息的咖啡色，則為雷達表（Rado）運用在新款CaptainCook系列上，

RADO，庫克船長（Captain Cook），青銅腕表，自動上鍊機芯，42毫米，時間顯示，防水300米，約80,400元。圖 / RADO提供。
RADO，庫克船長（Captain Cook），青銅腕表，自動上鍊機芯，42毫米，時間顯示，防水300米，約80,400元。圖 / RADO提供。
Favre-Leuba，Sky Chief Date腕表，精鋼，43毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，防水100米，58,000元。圖 / 域峰表提供。
Favre-Leuba，Sky Chief Date腕表，精鋼，43毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，防水100米，58,000元。圖 / 域峰表提供。
喜歡運動風一些？ORIS也有39.5毫米的Aquis潛水表，精鋼表殼搭配綠圈、綠色表面，為心靈感受添入一波綠意。圖 / ORIS提供。
喜歡運動風一些？ORIS也有39.5毫米的Aquis潛水表，精鋼表殼搭配綠圈、綠色表面，為心靈感受添入一波綠意。圖 / ORIS提供。
雷達（RADO）將庫克船長（Captain Cook）系列賦予咖啡色表面、青銅表殼的組合，陪伴佩戴者走向森林、回歸原始自然。圖 / RADO提供。
雷達（RADO）將庫克船長（Captain Cook）系列賦予咖啡色表面、青銅表殼的組合，陪伴佩戴者走向森林、回歸原始自然。圖 / RADO提供。

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