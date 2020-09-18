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中秋烤肉更愜意！foodpanda烤肉用品30分鐘快速送達
烤肉已經成為大眾中秋節的必備活動，但採購張羅烤肉食材與用品也是挺費神，foodpanda宣布於「熊貓嚴選」上架「中秋烤肉懶人包」，包含火種、烤網、烤肉架等各式用品，搭配生鮮雜貨專區的生鮮食材可一次購足，30分鐘內送到。
foodpanda自去年10月拓展生鮮雜貨版圖後，便在各大節慶與各店家合作推出應景商品與專屬優惠，今年中秋節 foodpanda與全台11個品牌近300間門市合作，提供生鮮肉品、優質海鮮、超值烤肉食材及套餐，除了家樂福、愛買等大型量販店之外，更獨家販售2020年台北、台中米其林首選肉品合作夥伴「湯瑪仕肉舖」的冷藏美國PRIME頂級牛肉和西班牙伊比利豬肉，另外還有「棉花田」有機蔬果、「安永鮮物」等商品。
此外，foodpanda自建雲端超市「熊貓嚴選」更推出「中秋烤肉懶人包」，包含烤肉架、火種、木炭、烤肉網、長夾、竹籤、烤肉刷、鋁箔盤等8項烤肉用品。即日起至10月4日於foodpanda生鮮雜貨專區訂購熊貓嚴選、中秋烤肉指定生鮮雜貨店家輸入專屬優惠碼「MF150A」，中秋禮盒指定生鮮雜貨店家輸入專屬優惠碼「MF150B」，都能享有消費滿599元現折150元優惠。
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