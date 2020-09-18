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Jordan Brand再度聯手潮牌Union 打造必收Air Jordan IV鞋款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Jordan Brand再度與洛杉磯潮牌Union合作，創造包括不同配色的 Air Jordan IV、Jordan Zoom'92以及 Jordan Delta Mid鞋款。圖／Nike提供
Jordan Brand再度與洛杉磯潮牌Union合作，創造包括不同配色的 Air Jordan IV、Jordan Zoom'92以及 Jordan Delta Mid鞋款。圖／Nike提供

曾經與Jordan Brand聯名的洛杉磯潮牌Union，本季再度以80 年代末到90年代初廣告、音樂、街頭造型為靈感，創造包括兩雙不同配色的 Air Jordan IV、Jordan Zoom'92以及 Jordan Delta Mid鞋款。而adidas Originals則推出了和經典科幻電影《星際大戰Star War》跨界合作的鞋款，同樣也是潮流迷必收。

Jordan Brand與潮牌Union合作的Air Jordan IV鞋在材質和外型上也進行了細微的調整，在保留麂皮和網面設計的基礎上，品盤經營者Chris Gibbs透過變換鞋面材質，使楦頭輪廓更加明顯，而對鞋舌的重新塑造更是令人眼睛一亮，賦予鞋款全新的視覺層次。另外兩雙聯名鞋款都是Jordan Brand 產品線上的新鞋型，而且Chris Gibbs是 Delta鞋的粉絲，所以在這雙鞋上再次使用了和 Air Jordan IV 相同的材質和配色，使鞋款整體輪廓能夠更凸顯鞋款特色；而Jordan Zoom'92鞋則聯結了過去Jordan Brand和Nike的經典設計。

adidas Originals推出了和經典科幻電影《星際大戰Star War》跨界合作的TOP TEN鞋4,090元。圖／adidas提供
adidas Originals推出了和經典科幻電影《星際大戰Star War》跨界合作的TOP TEN鞋4,090元。圖／adidas提供

星際大戰五部曲《帝國大反擊Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back》上映40周年，於是adidas Originals 和迪士尼公司合作推出了限定系列紀念球鞋，向電影中最具經典意義的角色們致敬。首波登場的包括了以Lando Calrissian為靈感的NMD_R1 V2鞋款，黑色網布鞋面和淡藍色細節搭配，這是根據Lando在電影中的服裝造型而來。另一雙則是以片中的Boba Fett為靈感，搭配adidas Originals Top Ten鞋款設計，有著橄欖綠鞋面，搭配同樣對比搶眼的正紅與亮藍色細節設計，別具復古街頭風味。

Jordan Brand再度聯手潮牌Union打造必收Air Jordan IV鞋款。圖／Nike提供
Jordan Brand再度聯手潮牌Union打造必收Air Jordan IV鞋款。圖／Nike提供

adidas Originals星際大戰聯名系列NMD_R1 V2鞋5,890元。圖／adidas提供
adidas Originals星際大戰聯名系列NMD_R1 V2鞋5,890元。圖／adidas提供

Jordan Brand再度聯手潮牌Union打造必收Air Jordan IV鞋款。圖／Nike提供
Jordan Brand再度聯手潮牌Union打造必收Air Jordan IV鞋款。圖／Nike提供

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