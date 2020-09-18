Jordan Brand再度聯手潮牌Union 打造必收Air Jordan IV鞋款

曾經與Jordan Brand聯名的洛杉磯潮牌Union，本季再度以80 年代末到90年代初廣告、音樂、街頭造型為靈感，創造包括兩雙不同配色的 Air Jordan IV、Jordan Zoom'92以及 Jordan Delta Mid鞋款。而adidas Originals則推出了和經典科幻電影《星際大戰Star War》跨界合作的鞋款，同樣也是潮流迷必收。

Jordan Brand與潮牌Union合作的Air Jordan IV鞋在材質和外型上也進行了細微的調整，在保留麂皮和網面設計的基礎上，品盤經營者Chris Gibbs透過變換鞋面材質，使楦頭輪廓更加明顯，而對鞋舌的重新塑造更是令人眼睛一亮，賦予鞋款全新的視覺層次。另外兩雙聯名鞋款都是Jordan Brand 產品線上的新鞋型，而且Chris Gibbs是 Delta鞋的粉絲，所以在這雙鞋上再次使用了和 Air Jordan IV 相同的材質和配色，使鞋款整體輪廓能夠更凸顯鞋款特色；而Jordan Zoom'92鞋則聯結了過去Jordan Brand和Nike的經典設計。

adidas Originals推出了和經典科幻電影《星際大戰Star War》跨界合作的TOP TEN鞋4,090元。圖／adidas提供

星際大戰五部曲《帝國大反擊Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back》上映40周年，於是adidas Originals 和迪士尼公司合作推出了限定系列紀念球鞋，向電影中最具經典意義的角色們致敬。首波登場的包括了以Lando Calrissian為靈感的NMD_R1 V2鞋款，黑色網布鞋面和淡藍色細節搭配，這是根據Lando在電影中的服裝造型而來。另一雙則是以片中的Boba Fett為靈感，搭配adidas Originals Top Ten鞋款設計，有著橄欖綠鞋面，搭配同樣對比搶眼的正紅與亮藍色細節設計，別具復古街頭風味。

Jordan Brand再度聯手潮牌Union打造必收Air Jordan IV鞋款。圖／Nike提供

adidas Originals星際大戰聯名系列NMD_R1 V2鞋5,890元。圖／adidas提供