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憶小鬼黃鴻升莫允雯直呼暖男 感性籲珍惜所愛
莫允雯日前以「用久柑仔店」入圍第55屆電視金鐘獎，今日出席Georg Jensen記者會，除巧戴品牌FUSION 20周年系列戒指、項鍊等珠寶，現場回憶「小鬼」黃鴻升時直呼暖男，並大力呼籲要珍惜所愛之人。
除因戲劇入圍本屆金鐘獎，莫允雯在確認入圍後表示為自己放假兩天、全力充電，並認為是給自己最棒的禮物；面對2020，她一度灰心笑稱是否該轉業，但表示應保持希望；而和黃鴻升有三度合作的莫允雯，更大讚小鬼「就是一個很溫的人」，並一度感性哽咽，呼籲大家要好好珍惜所愛的人，「因為你永遠不會知道還有沒有機會」。
而今日Georg Jensen發表的FUSION 20週年紀念，正是由設計名匠Henning Koppel之女、設計師Nina Koppel於2020年推出。消費者將可選擇單圈、雙圈、多圈組合，白K金、黃K金或玫瑰金，並自行挑選藍寶石、粉紅剛玉、黃色剛玉、綠色沙弗萊石、黑鑽石與鑽石等六種寶石，自由組合。台灣品牌董事總經理張正勳在介紹系列時同樣溫馨喊話，雖然人們不能決定生命的長度，卻能決定生命的溫度與深度。品牌同時也帶來天賜奇蹟、愛無止息、光彩瑩鑽、希望常在等八種主題，呼籲人們在親情、戀情等不同情境中，自我肯定、愛人也愛己。
全系列FUSION珠寶包含戒指、手環，價格約自66,000元起至12萬7,000元不等。Georg Jensen並展開「愛無止盡」專屬訂製活動，凡在台北、新竹、高雄、台中四地指定門市，可一邊享用精緻茶點、同時享受專屬的FUSION訂製服務，讓愛長註指間，活動已從9月中開始，直至10月4日為止。
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