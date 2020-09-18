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慶台中水湳店開幕！9月23日愛買量販全台15店限量獨賣「青花瓷醫用口罩」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
慶祝愛買台中水湳店正式開幕，9月23日上午11點愛買量販全台15家門市獨家限量開賣文青風格的成人醫用青花瓷口罩，每盒30片裝售價299元，每間分店限量200盒、每人限購1盒，售完為止。圖／愛買提供
慶祝愛買台中水湳店正式開幕，9月23日上午11點愛買量販全台15家門市獨家限量開賣文青風格的成人醫用青花瓷口罩，每盒30片裝售價299元，每間分店限量200盒、每人限購1盒，售完為止。圖／愛買提供

愛買量販全新店型的台中水湳店是首創「類購物中心型態（Hyper Mall）」的量販店，結合30多個食、衣、住、行品牌，並主打減貨架與寬敞走道空間、生鮮代客料理、廣設親子設施等3大新特色，試營運以來單店已成功吸引超過15萬人進店。慶祝9月23日上午10點40分愛買台中水湳店正式開幕，當天上午11點愛買量販全台15家門市獨家限量開賣文青風格的成人醫用青花瓷口罩，每盒30片裝售價299元，每間分店限量200盒、每人限購1盒，售完為止。

在後疫情時代，配戴口罩不僅是生活常態，也成為流行穿搭的配件之一，各式特殊色彩的口罩持續熱銷。台灣康匠團隊在一次鶯歌老街欣賞古玩的過程中，被古董花瓶上的紋路所吸引，進而設計出典雅文青風格的「青花瓷」系列口罩，共 有「嫣然」、「綻放」兩種花紋版本，專利超定型PE材質安全鼻樑線搭配無壓力6mm寬耳帶，配戴更舒適。

9月23日上午10點40分愛買台中水湳店正式開幕，現場將免費發放300份早午餐點心盒，內含知名所長茶葉蛋、愛買自製烘焙羊角麵包、台式青蔥燒餅、團購美食「KO咖啡王」罐裝咖啡和A級香蕉。

愛買量販為了讓更多人認識台灣唯一現存的原生貓科石虎，今年5月於「豐台灣」檔期製作石虎托特包，超過1萬個托特包火速送完，歡慶水湳店開幕並考量中秋節採買烤肉食材的保鮮需求，愛買量販再次邀請台灣藝術家池边金勝授權製作「台灣石虎保溫保冷袋」，9月23日至10月6日快樂購會員憑水湳店當日消費單筆發票滿1,288元即可兌換1個，限量8,000個送完為止。

慶祝愛買台中水湳店正式開幕，9月23日上午11點愛買量販全台15家門市獨家限量開賣文青風格的成人醫用青花瓷口罩，每盒30片裝售價299元，每間分店限量200盒、每人限購1盒，售完為止。圖為「綻放」款。圖／愛買提供
慶祝愛買台中水湳店正式開幕，9月23日上午11點愛買量販全台15家門市獨家限量開賣文青風格的成人醫用青花瓷口罩，每盒30片裝售價299元，每間分店限量200盒、每人限購1盒，售完為止。圖為「綻放」款。圖／愛買提供
愛買量販全新店型的台中水湳店將於9月23日上午10點40分正式開幕。圖／愛買提供
愛買量販全新店型的台中水湳店將於9月23日上午10點40分正式開幕。圖／愛買提供
慶祝愛買台中水湳店正式開幕，9月23日上午11點愛買量販全台15家門市獨家限量開賣文青風格的成人醫用青花瓷口罩，每盒30片裝售價299元，每間分店限量200盒、每人限購1盒，售完為止。圖為「嫣然」款。圖／愛買提供
慶祝愛買台中水湳店正式開幕，9月23日上午11點愛買量販全台15家門市獨家限量開賣文青風格的成人醫用青花瓷口罩，每盒30片裝售價299元，每間分店限量200盒、每人限購1盒，售完為止。圖為「嫣然」款。圖／愛買提供
9月23日至10月6日快樂購會員憑愛買量販台中水湳店當日消費單筆發票滿1,288元即可兌換「台灣石虎保溫保冷袋」1個，限量8,000個送完為止。圖／愛買提供
9月23日至10月6日快樂購會員憑愛買量販台中水湳店當日消費單筆發票滿1,288元即可兌換「台灣石虎保溫保冷袋」1個，限量8,000個送完為止。圖／愛買提供

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