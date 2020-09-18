慶台中水湳店開幕！9月23日愛買量販全台15店限量獨賣「青花瓷醫用口罩」

愛買量販全新店型的台中水湳店是首創「類購物中心型態（Hyper Mall）」的量販店，結合30多個食、衣、住、行品牌，並主打減貨架與寬敞走道空間、生鮮代客料理、廣設親子設施等3大新特色，試營運以來單店已成功吸引超過15萬人進店。慶祝9月23日上午10點40分愛買台中水湳店正式開幕，當天上午11點愛買量販全台15家門市獨家限量開賣文青風格的成人醫用青花瓷口罩，每盒30片裝售價299元，每間分店限量200盒、每人限購1盒，售完為止。

在後疫情時代，配戴口罩不僅是生活常態，也成為流行穿搭的配件之一，各式特殊色彩的口罩持續熱銷。台灣康匠團隊在一次鶯歌老街欣賞古玩的過程中，被古董花瓶上的紋路所吸引，進而設計出典雅文青風格的「青花瓷」系列口罩，共 有「嫣然」、「綻放」兩種花紋版本，專利超定型PE材質安全鼻樑線搭配無壓力6mm寬耳帶，配戴更舒適。

9月23日上午10點40分愛買台中水湳店正式開幕，現場將免費發放300份早午餐點心盒，內含知名所長茶葉蛋、愛買自製烘焙羊角麵包、台式青蔥燒餅、團購美食「KO咖啡王」罐裝咖啡和A級香蕉。