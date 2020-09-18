白晝之夜南港Fun電 六福萬怡化身夜間美術館

第五屆台北白晝之夜即將於10月3日登場，今年以南港為據點，定調「南港通電」，隱含著「集合眾人智慧，讓電流通，便展現出強大光亮」的豐富意象，位於南港的台北六福萬怡酒店也特別與白晝之夜以「光」主題攜手創作，化身一日夜間美術館。

六福萬怡化身夜間美術館不僅有「點亮十三層」的照明設計師朱文英與藝術家蕭聖健的藝術創作「月光感受會」進駐，並有大師級藝術家吳瑪悧與藝術家們所帶來的月光漫談會，和六福萬怡住客專屬的白晝之夜導覽。六福萬怡也同步推出「2020年 萬怡白晝之夜 住房專案」、敘日 全日餐廳「夜不眠派對宵夜場」及六福夜未眠微醺市集，與民眾徹夜狂歡。

白晝之夜藝術總監林昆穎表示，白晝之夜是共識開始的城市溝通。今年強調南港交通共構、產業匯流的特性，讓人發現城市的風貌與深邃，2020臺北白晝之夜把當代藝術觸角延伸進入南港，結合場域與在地商家一起，其中包含六福萬怡酒店，要大家看見發亮的南港。」

去年白晝之夜創下超過42萬人次的參觀人數，今年白晝之夜邀請台灣、法國、英國等近百藝術家參與，呈現18件視覺裝置、50組表演團體作品及多場周邊活動，精彩的藝術盛宴橫跨視覺、影像、裝置、光電、表演藝術等多種跨領域作品及活動。

台北六福萬怡酒店的「月光感受會」，是由「點亮十三層」的照明設計師朱文英與藝術家蕭聖健以「光」攜手，運用蟲鳴、鳥叫等機械裝置作品，將六福萬怡七樓的玻璃廊道營造成一場夏夜，並透過照明設計，創造庭院的月夜環境、林中月光，邀請民眾一同體驗光所帶來的內心感受，期待將友善的光融入生活。

另外由「台灣光環境獎」評審吳瑪悧與藝術家們所帶來的月光漫談會，將帶領民眾從更多元的角度討論「光」，暢談城市的光藝術與光環境，此外大會也特別安排六福萬怡住客專屬導覽，帶領住客穿梭七大展區與景觀深度對話外，更加開秘境場，帶領住客從六福萬怡各樓層，不同面向欣賞各展區多元風貌。