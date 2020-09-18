麗寶Outlet中秋辦賞月野餐派對 千萬水舞燈光秀免費看

中秋節將至，台中后里麗寶Outlet Mall於10月1日中秋節當天推出「月光漫舞野餐趣」活動，民眾可到Outlet科莫湖畔，欣賞360度無死角皎潔明月，並欣賞耗資千萬的水舞燈光秀、外國舞者精彩的表演，以及獲選為冰雪奇緣2中文版配唱的歌手蔡永淳演唱，享受愜意浪漫的夜晚。

麗寶Outlet Mall義大利科莫湖水舞燈光秀自9月起，開館時間從白天到夜間每個整點都有，每日有2種曲目交錯展演。本次水舞演出包括古典名曲與流行曲目，有溫婉柔美律動的搖擺水柱、8米高壓水瀑、心花朵朵噴泉、神祕又浪漫氛圍的水霧噴頭，結合絢麗光彩各式燈光，呈現浪漫幸福異國風情。

麗寶Outlet Mall首次舉辦「月光漫舞野餐趣」活動，除現場管制人員進出外，也提供早鳥優惠套票，每組999元，限量100組，內含麗寶Outlet Mall與女裝品牌MaTsuMi聯名野餐墊、Mister Donut點心盒、免費停車6小時、萬元住宿券摸彩券，以及SUBWAY、頂呱呱、德州小騎士套餐三選ㄧ，價值超過1600元；另有100組一般套票，雖沒有加贈野餐墊，但額外提供甜品豆花。

搶攻中秋送禮市場，85度C今年與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒，除食材變化多端，包裝首創以懷舊復古尪仔標插畫為題，用故事描述出50年代的台灣人文風情和背景文化。11款禮盒包括「一盒85上月球」、「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「85一大盒」、「小雞星球禮盒」、「阿菠蘿11號」等，今年還特別研發月球表面、小雞星球、小行星85等新口味。85度C表示，今年中秋檔期預計可銷售7萬5千盒禮盒。

「法布甜」今年中秋除精選馬卡龍法式鳳梨酥、養生堅果塔及頂級流心奶皇，搭配組合7種不同內容、價位的中秋禮盒之外，並主打二組聯名款禮盒，其中配合史努比70周年推出限定聯名款禮盒，包裝可愛吸睛。