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紫橘配色超好拍！全家便利商店、珍煮丹聯名推「泰泰厚奶霜淇淋」
抓緊夏日的尾巴，全家便利商店霜淇淋、酷繽沙再推新口味，9月20日推出與珍煮丹聯名的「泰泰厚奶霜淇淋」，以橘色霜料搭配紫色餅皮，玩出泰式新風格；將甜點變冰飲的「蘋果派酷繽沙」擁有多層次口感，還可搭配霜淇淋組成更沁涼的無敵霜沙，9月22日起開賣。
「泰泰奶茶」為珍煮丹熱銷飲品前3名，全家便利商店運用其黃金比例做開發推出「泰泰厚奶霜淇淋」，改良傳統泰式奶茶，加入煉乳做調和，更貼近大眾喜好的口味，並且再次大膽玩配色，以紫色餅皮搭配橘色的泰泰厚奶霜淇淋，勢必再次攻占IG社群版面。「泰泰厚奶霜淇淋」每支售價39元，9月20日至9月22日推出全家便利商店App隨買跨店取快閃優惠，會員於活動期間內可享2支59元優惠、每日限購一組。
同時全家便利商店也推出珍煮丹黑糖饅頭、珍煮丹黑糖包，售價皆為25元，其中珍煮丹黑糖包採用珍煮丹祖傳黑糖醬為內餡，一口咬下可以感受到特殊焦香味及牽絲口感，是螞蟻人的嘗鮮首選。
全家便利商店將於9月22日起新推出的「蘋果派酷繽沙」將蘋果派變身冰品，下層以牛奶糖醬為基底，中間為微酸感的蘋果冰沙和蘋果丁醬，最上層則撒上蓮花餅乾顆粒，加入牛奶後酸甜濃郁，售價60元，9月23日至9月25日推出全家便利商店App隨買跨店取優惠，會員於活動期間內即可享4杯優惠價199元、每日限購一組。「蘋果派酷繽沙」同樣可搭配霜淇淋變身無敵霜沙，售價69元，霜淇淋口味以實際店舖販售為主。
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