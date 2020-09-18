紫橘配色超好拍！全家便利商店、珍煮丹聯名推「泰泰厚奶霜淇淋」

抓緊夏日的尾巴，全家便利商店霜淇淋、酷繽沙再推新口味，9月20日推出與珍煮丹聯名的「泰泰厚奶霜淇淋」，以橘色霜料搭配紫色餅皮，玩出泰式新風格；將甜點變冰飲的「蘋果派酷繽沙」擁有多層次口感，還可搭配霜淇淋組成更沁涼的無敵霜沙，9月22日起開賣。

「泰泰奶茶」為珍煮丹熱銷飲品前3名，全家便利商店運用其黃金比例做開發推出「泰泰厚奶霜淇淋」，改良傳統泰式奶茶，加入煉乳做調和，更貼近大眾喜好的口味，並且再次大膽玩配色，以紫色餅皮搭配橘色的泰泰厚奶霜淇淋，勢必再次攻占IG社群版面。「泰泰厚奶霜淇淋」每支售價39元，9月20日至9月22日推出全家便利商店App隨買跨店取快閃優惠，會員於活動期間內可享2支59元優惠、每日限購一組。

同時全家便利商店也推出珍煮丹黑糖饅頭、珍煮丹黑糖包，售價皆為25元，其中珍煮丹黑糖包採用珍煮丹祖傳黑糖醬為內餡，一口咬下可以感受到特殊焦香味及牽絲口感，是螞蟻人的嘗鮮首選。