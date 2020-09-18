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2020疫情時代的百貨周年慶「低門檻、高回饋」歷年最猛

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台灣特有的百貨周年慶風景，2020疫情時代的百貨周年慶，優惠與回饋將是史上最殺的一年。本報資料照
台灣特有的百貨周年慶風景，2020疫情時代的百貨周年慶，優惠與回饋將是史上最殺的一年。本報資料照

2020爆發的新冠肺炎疫情對全球來說都是一場前所未見的挑戰，且這場戰役仍未看到終點。台灣特有的年度購物盛會、百貨迎來疫情時代的第一場周年慶，今年也出現前所未有的周年慶規格，「低門檻、高回饋」是消費者可樂見的主要基調，百貨與廠商聯手端出超越往年的優惠陣容，百貨業者指出，「說2020是歷年優惠最猛的一次周年慶一點都不誇張。」

門檻創新低、回饋創新高

上半年被疫情衝擊的百貨無一倖免，為了趁周年慶力挽狂瀾，掀開首波登場百貨回饋內容幾乎都優於往年，可預見後續登場百貨勢必將跟進今年加碼趨勢，帶來「史上最優惠的周年慶」。

台北統一時代百貨今年首度與高雄夢時代購物中心攜手、整合集團資源，於9月24日起南北同步展開周年慶，並將檔期縮短天數集中促銷火力，首11日推出優於往年的回饋：化妝品滿2千送3百（以前2千送2百）、全館指定櫃位3千送4百（以前5千送5百)，聯名卡友再獨享刷5千送2百，回饋最高來到25％、26％，超越往年約16%的回饋，今年端出「低門檻、高回饋」強力吸客。

統一時代百貨總經理王寶銘表示，「疫情打破規則，現在大環境變化快，為了能快速應對，今年主要行銷策略『能短就不要長』，增加頻次、縮短檔期來靈活操作。」

新光三越首波周年慶由指標店台北南西店與桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多共六店將在中秋連假首日、10月1日啟動，今年除了化妝品滿2千送2百，首度推出全館單筆滿3千元送3百，相較過去全館滿5千送5百，來到新光三越周年慶史上全館滿額贈「最低門檻」。

台北101購物中心也主攻本地客，今年周年慶「廣納財源」首度結合所有合作銀行信用卡同享全館滿5,000送500優惠，降低回饋門檻、回饋更直接。周年慶自開跑後，台北101指出，連續7天業績創歷年新高，不僅首日業績即破億，首周對比去年周年慶同期成長已超過2成。

無法出國消費火力集中台灣

新光三越販促部協理孫紹堃指出，去年台灣出國人次共1,200萬人次、第四季則有375萬出國人次，今年因疫情無法出國，假設與周年慶同期的這375萬人次都集中國內消費，就是今年周年慶的一大成長動能。

因此，今年周年慶新光三越也打出「不用出國買遍世界」口號，端出原本只在飛機上銷售的「化妝品航空限定版」，另外南西店推出蘭蔻「小黑瓶」、植村秀明星粉底液推出「買一送一價」，資生堂經典百優乳霜買大送小、倩碧熱銷水磁場下殺3.4折等，加上滿千送百都是比免稅店還優惠的價格。

擴大線上周年慶

上半年的疫情讓百貨數位工具提早佈局操演，以新光三越來說，上半年App流量、業績已增加3～4倍，並新增宅配到府服務。周年慶期間線上上架商品將大舉增加，App同步實體周年慶、DM商品App直接買，透過線上線下讓周年慶24小時不打烊。

另外，迎接虛實整合大趨勢，台北101也宣布推出全新「Stage101」線上服務上線，整合預約、體驗、購物三大服務，線上購物推出「線上訂購限量、當季新品，回館取貨」服務。而微風集團日前也預告近期將宣布電商系統內容，加入百貨線上商機戰局。

新光三越實體、線上周年慶同步，購物可透過skm pay、滿千送百禮券直接App回饋，主打免排隊零接觸最安全。圖／新光三越提供
新光三越實體、線上周年慶同步，購物可透過skm pay、滿千送百禮券直接App回饋，主打免排隊零接觸最安全。圖／新光三越提供
台北統一時代百貨今年首度與高雄夢時代購物中心攜手，於9月24日起南北同步展開周年慶，回饋力道優於往年。圖／統一時代百貨提供
台北統一時代百貨今年首度與高雄夢時代購物中心攜手，於9月24日起南北同步展開周年慶，回饋力道優於往年。圖／統一時代百貨提供
台北101宣布推出全新「Stage101」線上服務上線，整合預約、體驗、購物三大服務。圖／台北101提供
台北101宣布推出全新「Stage101」線上服務上線，整合預約、體驗、購物三大服務。圖／台北101提供

周年慶 疫情 統一時代百貨

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