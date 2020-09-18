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2020周年慶／肌膚之鑰保養夢幻級組合、唇彩買2送1

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
肌膚之鑰消費滿額禮：肌膚之鑰 X 朱銘美術館合作的光采幻夢包。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰消費滿額禮：肌膚之鑰 X 朱銘美術館合作的光采幻夢包。圖／肌膚之鑰提供

頂級貴婦看過來，頂級保養品牌肌膚之鑰的周年慶優惠曝光，今年主打限量珍藏的幻夢星湖系列，還有首四日必搶特惠組，包括夢幻級的保養品組合，以及唇彩居然推出買2送1，實在太值得入手。

肌膚之鑰每年都會推出的限量幻夢星湖系列，特別推出兩款組合，包括幻夢星湖乳霜晶露組合，含有幻夢星湖精質乳霜30ml、幻夢星湖精萃光采激光晶露50ml、限量幻夢提袋，售價24,300元；或是購買精萃光采激光晶露幻夢星湖限量版，送精質乳霜5ml，售價8,000元。

首四日特惠首推唇彩買2送1，包括奢華釉光組，內含釉光唇菁萃#103、釉光唇菁萃#6，加送釉光唇菁萃#3，售價3,200元；或是唯美霧光組，含有霧光唇菁萃#101、霧光唇菁萃#108，加送霧光唇菁萃#106，同樣售價3,200元。

另外首四日還能入手精萃光采保濕露、恆霧光潤粉凝露，都有搭配贈品組合。

今年的滿額贈也是肌膚之鑰的重點，購買精質乳霜30ml，售價18,500元，直接送2.2萬的滿額禮，包括全方位精質保養禮、居家精品禮（Dunoon 英國製天鵝湖骨瓷對杯）二選一。

滿額禮中，還有加送肌膚之鑰 X 朱銘美術館合作的光采幻夢包，另消費滿2.2萬，還能選日本進口光采刷具五件組（附收納包），消費滿3.5萬則送日本原裝進口的創•極致淨化之美禮盒，含有四顆 27g 洗顏皂+旅用皂盒。

肌膚之鑰消費滿3.5萬滿額禮創•極致淨化之美禮盒。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰消費滿3.5萬滿額禮創•極致淨化之美禮盒。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰首四底妝單品組：買恆霧光潤粉凝露、送光采柔潤潔膚皂 20ml+精萃光采柔潤保濕露 30ml+精萃化妝棉*14 片，售價4,200元。圖／肌膚之鑰提供
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肌膚之鑰奢華釉光組，內含釉光唇菁萃#103、釉光唇菁萃#6，加送釉光唇菁萃#3，售價3,200元。圖／肌膚之鑰提供
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肌膚之鑰唯美霧光組，含有霧光唇菁萃#101、霧光唇菁萃#108，加送霧光唇菁萃#106，售價3,200元。圖／肌膚之鑰提供
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肌膚之鑰首四保濕露單品組：買精萃光采保濕露(全一式) 任一款、送精萃光采防護精華乳 12ml+精萃光采修護精華乳 12ml+精萃化妝棉*14 片，售價3,800元。圖／肌膚之鑰提供
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肌膚之鑰首四限量激光瓶單品組：買精萃光采激光晶露 [幻夢星湖限量版]、送精質乳霜5ml，售價8,500元。圖／肌膚之鑰提供
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肌膚之鑰幻夢星湖乳霜晶露組合，幻夢星湖精質乳霜 30ml + 幻夢星湖精萃光采激光晶露 50ml+ 限量幻夢提袋，售價24,300元。圖／肌膚之鑰提供
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肌膚之鑰2020周年慶優惠曝光。圖／肌膚之鑰提供
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肌膚之鑰消費滿2.2萬滿額禮Dunoon 英國製天鵝湖骨瓷對杯。圖／肌膚之鑰提供
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肌膚之鑰消費滿2.2萬滿額禮日本進口光采刷具五件組 (附收納包)。圖／肌膚之鑰提供
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唇彩 周年慶

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