2020周年慶／肌膚之鑰保養夢幻級組合、唇彩買2送1

頂級貴婦看過來，頂級保養品牌肌膚之鑰的周年慶優惠曝光，今年主打限量珍藏的幻夢星湖系列，還有首四日必搶特惠組，包括夢幻級的保養品組合，以及唇彩居然推出買2送1，實在太值得入手。

肌膚之鑰每年都會推出的限量幻夢星湖系列，特別推出兩款組合，包括幻夢星湖乳霜晶露組合，含有幻夢星湖精質乳霜30ml、幻夢星湖精萃光采激光晶露50ml、限量幻夢提袋，售價24,300元；或是購買精萃光采激光晶露幻夢星湖限量版，送精質乳霜5ml，售價8,000元。

首四日特惠首推唇彩買2送1，包括奢華釉光組，內含釉光唇菁萃#103、釉光唇菁萃#6，加送釉光唇菁萃#3，售價3,200元；或是唯美霧光組，含有霧光唇菁萃#101、霧光唇菁萃#108，加送霧光唇菁萃#106，同樣售價3,200元。

另外首四日還能入手精萃光采保濕露、恆霧光潤粉凝露，都有搭配贈品組合。

今年的滿額贈也是肌膚之鑰的重點，購買精質乳霜30ml，售價18,500元，直接送2.2萬的滿額禮，包括全方位精質保養禮、居家精品禮（Dunoon 英國製天鵝湖骨瓷對杯）二選一。