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RIMOWA重返台灣市場首店恐難產？代理權之爭再起波瀾！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蕭敬騰率先成為RIMOWA和Moncler聯名行李箱的使用者。圖／摘自instagram
蕭敬騰率先成為RIMOWA和Moncler聯名行李箱的使用者。圖／摘自instagram

正當金曲歌王蕭敬騰在instagram曬出最新戰利品，RIMOWA聯名登機箱時，先前負責品牌經營台灣市場的代理商慶真國際再度發出聲明稿，強調RIMOWA在台灣另起新門市，於法不符，而且目前仍與德國總廠協商中，因此恐造成重返台灣的希望落空？

聯合報在9月11日搶先揭露，懸宕已久的RIMOWA代理權之爭，看似露出曙光，因為由德國總廠合作的精品代理商美之心，選在台北信義區的Bellavita（寶麗廣塲）的一樓街角處，將成為回歸的首店落腳處。消息一出，果然讓品牌的粉絲和消費者熱烈討論，當時美之心也透露該店將於10月時有機會開幕。不過，此舉貌似踩了慶真國際的紅線，因此在今日再次發出嚴正聲明稿，表明與RIMOWA總廠合約，經台北地方法院判決，直至110年12月31日前都仍具效力，不得授權慶真以外之第三人在台設立專賣店。

不僅如此，在聲明稿中提到慶真國際與RIMOWA總廠當年的合約中，只要有商場、百貨公司仍將店面出租於美之心公司或有其他協助其設立RIMOWA專賣店之行為，將構成共同侵害本公司之獨家經銷權，須共同負損害賠償責任。這意味著，出租場地給美之心的Bellavita可能也要負起連帶責任。而美之心公司在獲悉慶真國際單方聲明稿後，暫時不對外有任何表示，將與RIMOWA德國總廠討論後，再提出說明。

【聲明稿原文如下】

1. 如各位所知，慶真國際有限公司(下稱「本公司」或「慶真國際」)先前因與RIMOWA原廠之經銷權爭議，造成台灣10餘家專賣店因缺貨被迫關閉，對於在此期間造成各位不便，謹再次致歉。

2. 想跟各位朋友報告一個好消息，慶真國際已在109年5月14日獲得勝訴判決，台灣台北地方法院判決確認其與RIMOWA簽訂之專賣店合約(Mono-Store Framework Agreement)獨家授權關係至少自110年12月31日前仍存在。慶真國際目前仍為RIMOWA在台唯一之獨家經銷商。

3. 對於有媒體報導美之心取得RIMOWA經營權事，此已明顯牴觸上揭法院判決，並非事實。如有人意圖散布不實消息，誤導外界，本公司將採取相關法律行動，以維護本公司及大眾權益。

4. 依專賣店合約第5條第1項，RIMOWA不得授權本公司以外之第三人在台設立專賣店。依專賣店合約附件F，RIMOWA如擬自行在台開設RIMOWA直營店，也應先取得本公司之同意。因聽聞已有其他廠商規劃在信義區指標性之百貨公司等地規畫開設RIMOWA專賣店，本公司茲在此特別聲明，本公司迄今從未同意RIMOWA在台自行或授權他人開設RIMOWA專賣店。如有任何人在接獲本新聞稿後，仍將店面出租於美之心公司或有其他協助其設立專賣店之行為，將構成共同侵害本公司之獨家經銷權，須共同負損害賠償責任。

5. 慶真國際感謝臺灣消費者長期對RIMOWA品牌及慶真國際之支持，未來將繼續秉持服務台灣消費者之精神，持續與RIMOWA原廠協商，除既有仁愛店持續提供維修售後服務外，並將依RIMOWAM原廠供貨狀況，盡可能滿足台灣消費者。也希能在疫情逐漸受控制下，逐步恢復在台專賣店業務。

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